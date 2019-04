Venezuela: SUA cer o reuniune a Consiliului de Securitate consacrată crizei umanitare Statele Unite au solicitat joi Consiliului de Securitate al ONU sa se reuneasca saptamana viitoare pentru a discuta despre criza umanitara din Venezuela, transmite AFP, citand surse diplomatice americane. Reuniunea prevazuta sa aiba loc miercuri ar urma sa dezbata inrautatirea situatiei politice si economice din acest stat aflat in criza, precum si efectele asupra populatiei, in special a copiilor. Conform unui raport intern al ONU, aproximativ sapte milioane de persoane au nevoie de ajutor umanitar (hrana, medicamente, acces la ingrijiri medicale), adica aproape un sfert din populatia Venezuelei.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

