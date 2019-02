Venezuela: Soldații au deschis focul la graniță! Bilanțul victimelor Potrivit informațiilor din presa externa, un grup de civili ar fi incercat sa blocheze inchiderea unui punct de trecere a frontierei dintre Venezuela și Brazilia. Inchiderea graniței are ca scop oprirea intrarii in țara a ajutor umanitar pe care Maduro il considera un pretext pentru o intervenție militara. Potrivit Bloomberg, civilii au incercat sa blocheze un convoi de tancurile ale armatei și efective ale Garzii Naționale care se deplasau pentru inchiderea frontierei. Astfel, soldații au folosit gaze lacrimogene și au deschis focul. In urma confruntarilor o femeie a fost ucisa și cel… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

