Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat vineri "politica distructiva" a Statelor Unite in Venezuela, prada tulburarilor dupa ce liderul opozitiei, Juan Guaido, s-a autoproclamat presedinte interimar, relateaza AFP.



"Politica (Statelor Unite) in ce priveste Venezuela, ca si numeroase alte tari, este distructiva, dupa parerea mea. Asta nu mai trebuie dovedit", a declarat Serghei Lavrov in cursul unei conferinte de presa la Rabat impreuna cu omologul sau marocan, Nasser Bourita, retransmisa pe site-ul Ministerului rus de Externe.



"Vedem cu totii apeluri deschise…