- Prețurile de consum au crescut in Venezuela cu 1,3 milioane la suta in anul care se incheie, a anunțat luni Adunarea Naționala, controlata de opoziție, in condițiile in care hiperinflația și recesiunea afecteaza țara, relateaza Mediafax citand Reuters.

- Prabușirea industriei petroliere din Venezuela, are, pe langa cozile imense la stațiile de benzina și pentru butelii de aragaz, și un efect mai puțin obișnuit: penuria de gaz natural pentru crematorii, ceea ce determina liste de așteptare și de zece zile pana cand familiile reușesc sa-și incinereze…

- Aceste sanctiuni vizeaza in special sectorul aurului, iar masurile punitive impotriva Cubei au fost de asemenea inasprite, a anuntat John Bolton, consilierul pe securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, conform textului unui discurs sustinut la Miami, unde traiesc numerosi…

- Administrația din Statele Unite a decis marți impunerea unui nou set de sancțiuni care o vizeaza pe soția președintelui Nicolas Maduro, pe vicepreședintele din Venezuela și pe ministrul Apararii, relateaza Reuters.Decizia de a impune un nou set de sancțiuni este legata de dezaprobarea Statelor…

- Doi pompieri din Venezuela au fost reținuți de ofițerii militari saptamana aceasta, fiind suspectați ca au realizat un videoclip in care il compara pe președintele Maduro cu un magar care se plimba prin sediul pompierilor, au spus doua grupuri pentru drepturile omului, relateaza Reuters.