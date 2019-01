Venezuela respinge ultimatumul europenilor

Stiri pe aceeasi tema

- Germania, Franta si Spania au anuntat sâmbata dupa-amiaza ca ar putea sa îl recunoasca pe Juan Guaido drept presedinte interimar al Venezuelei în cazul în care Administratia Nicolas Maduro nu va convoca în

- Spania, Franta si Germania i-au dat un termen de opt zile presedintelui venezuelean Nicolas Maduro pentru a convoca alegeri, in caz contrar ele il vor recunoaste pe opozantul Juan Guaido drept ''presedinte'' al Venezuelei care sa organizeze scrutinul respectiv, relateaza AFP si Reuters.…

- Madridul, Parisul si Berlinul i-au dat sambata, in mod coordonat, un ultimatul lui Nicolas Maduro si au anuntat ca il vor recunoaste pe opozantul Juan Guaido „presedinte“ al Venezuelei in cazul in care nu se convoaca alegeri in „opt zile“, cu putin inaintea unei sedinte a Consiliului de Securitate al…

- Germania, Franta si Spania au anuntat sambata dupa-amiaza ca ar putea sa il recunoasca pe Juan Guaido drept presedinte interimar al Venezuelei in cazul in care Administratia Nicolas Maduro nu va convoca in urmatoarele opt zile alegeri prezidentiale anticipate, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Armata respinge autoproclamarea presedintelui parlamentului, Juan Guaido, ca presedinte interimar al Venezuelei, a anuntat miercuri ministrul apararii, Vladimir Padrino, transmite AFP. "Disperarea si intoleranta submineaza pacea natiunii. Noi, soldati ai patriei, nu acceptam un presedinte…

- Un studiu efectuat în rândul companiilor de dimensiuni medii și al utilizatorilor individuali arata ca mulți sunt confuzi și nu au încredere în nimeni când vine vorba de intimitatea și securitatea datelor lor online. Cercetarea Kaspersky Lab, care a acoperit șase țari…

- Schimbarile demografice si tehnologice sunt cele doua tendinte majore care transforma forta de munca, constata studiul Deloitte „Vocea fortei de munca in Europa”, la care au participat peste 15.000 de persoane din zece tari europene, si anume Franta, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Spania, Suedia,…

- Cele mai mari ferme aparțin strainilor, in mare parte veniți din Asia, nu celor autohtoni sau celor din Uniunea Europeana. Mai mult de 60% din cifra de afaceri pe care a produs-o agricultura anul trecut, respectiv 79 de miliarde de lei, a fost realizata de firmele cu acționariat din afara țarii,…