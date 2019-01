Venezuela respinge ultimatumul europenilor de a convoca alegeri Venezuela a respins categoric sambata la ONU ultimatumul lansat de catre mai multe tari europene care i-au dat un termen de opt zile pentru a convoca alegeri amenintand ca, in caz contrar, vor recunoaste puterea opozantului Juan Guaido, relateaza AFP si DPA.



''Nimeni nu ne va da termene, nici sa ne spuna daca trebuie sau nu convocate alegeri'', a declarat ministrul venezuelean de externe Jorge Arreaza. ''Cine sunteti voi sa dati un ultimatum unui guvern suveran ? Este o ingerinta infantila'', a afirmat Arreaza in cadrul unei reuniuni a Consiliului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tarile care recunosc legitimitatea opozantului Juan Guaido pentru a conduce Venezuela trebuie ''sa-si deconecteze sistemele financiare cu regimul Maduro si permita activelor care apartin poporului venezuelean sa mearga la gestionarii legitimi ai acestui stat'', a decclarat Pompeo, dupa ce a parasit…

- Dupa ce Franta, Spania, Germania si Marea Britanie s-au declarat pregatite sa-l recunoasca pe opozantul Juan Guaido drept presedinte al Venezuelei, in termen de opt zile, in cazul in care nu se convoaca alegeri pana atunci. Venezuela a respins ultimatumul europenilor, a declarat seful unei diplomatii…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, le-a cerut sambata tuturor tarilor sa puna capat tranzactiilor lor financiare cu regimul venezuelean al lui Nicolas Maduro, oficialul american exprimandu-se in cadrul unei intalniri cu presa, pe marginea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza…

- Fostul diplomat american Elliott Abrams va conduce eforturile Statelor Unite în Venezuela, unde Washingtonul a recunoscut liderul opoziției ca președinte legitim, a declarat vineri secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, citat de Reuters."Elliott va fi un adevarat câștig pentru…

- Statele Unite au cerut joi o intalnire a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pe tema crizei din Venezuela, dupa ce presedintele american Donald Trump a informat miercuri ca il recunoaste pe liderul opozitiei, Juan Guaido, ca presedinte interimar, relateaza site-ul postului France 24.

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez si-a aratat sustinerea fata de liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, scrie Reuters, informeaza News.ro.Intr-o convorbire telefonica, Sanchez i-a transmis lui Guaido ca sustine legitimitatea parlamentului din Venezuela si a cerut alegeri libere.…

- Armata respinge autoproclamarea presedintelui parlamentului, Juan Guaido, ca presedinte interimar al Venezuelei, a anuntat miercuri ministrul apararii, Vladimir Padrino, transmite AFP. "Disperarea si intoleranta submineaza pacea natiunii. Noi, soldati ai patriei, nu acceptam un presedinte…

- Armata respinge autoproclamarea presedintelui parlamentului, Juan Guaido, ca presedinte interimar al Venezuelei, a anuntat miercuri ministrul apararii, Vladimir Padrino, transmite AFP. "Disperarea si intoleranta submineaza pacea natiunii. Noi, soldati ai patriei, nu acceptam un presedinte…