- Pentru a doua oara in interval de cateva saptamani, delegatii ale celor doua tabere s-au reunit in aceasta saptamana in Norvegia pentru discutii ce urmaresc gasirea unei solutii la criza politica ce afecteaza tara de mai multe luni. 'Partile si-au demonstrat vointa de a avansa in cautarea unei solutii…

- Aparatul a aterizat pe aeroportul din Maiquetia, langa Caracas, cu o incarcatura de material medical si chirurgical destinat spitalelor publice venezuelene, a precizat guvernul.Aceste materiale medicale ar urma sa remedieze in parte severa penurie din acest domeniu in Venezuela, lovita…

- Curtea Suprema din Venezuela, pe care opoziția o acuza ca are legaturi cu puterea, a dispus marți deschiderea urmaririi penale împotriva a șapte deputați ai opoziției, la o saptamâna dupa ce Juan Guaido a cerut susținerea parlamentarilor, relateaza AFP.Decizia, pe care Curtea a publicat-o…

- ​​Juan Guaido, liderul opoziției din Venezuela, a anunțat, într-o înregistrare postata de Twitter ca începe „faza finala” a înlaturarii lui Nicolas Maduro. ​„Armata a luat decizia corecta”, a spus Guaido, în spatele caruia se pot vedea persoane îmbracate…

- Vicepresedintele american Mike Pence a cerut miercuri ONU sa-l recunoasca pe opozantul Juan Guaido drept liderul Venezuelei si a solicitat plecarea lui Nicolas Maduro de la putere, atragandu-si imediat critici virulente din partea Rusiei, care a denuntat 'ingerintele' SUA pentru o 'schimbare…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat sambata ca atacuri impotriva sistemului electric al Venezuelei au fost intreprinse din Chile si Columbia cu sprijinul guvernului american, relateaza AFP. Regimul de la Caracas atribuie Washingtonului, care il sustine pe opozantul Juan Guaido si pe care…

- Administrația din Brazilia nu ia în considerare inițierea unei intervenții militare în Venezuela și spera ca parțile implicate sa gaseasca o soluție pașnica pentru rezolvarea crizei, a declarat marți Fernando Azevedo e Silva, ministrul brazilian al Apararii, relateaza Mediafax citând…