- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a telefonat joi omologului sau venezuelean Nicolas Maduro, fortat sa se retraga de catre opozitie si de Washington, exprimandu-si sprijinul fata de acesta, informeaza AFP, citand presedintia turca. "Frate Maduro, tine-ti capul sus, Turcia este alaturi…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat sambata 'violenta disproportionata' cu care au actionat, in opinia lui, autoritatile franceze impotriva 'vestelor galbene', transmite AFP si dpa, conform agerpres.ro. 'Dezordinea domneste pe strazile din numeroase tari europene, incepand cu…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anuntat joi, de la Moscova, unde se afla in vizita, investitii ruse de 6 miliarde de dolari in sectoarele petrolier si minier din tara sa, paralizata de o profunda criza economica, transmite AFP. 'Aceste doua zile au fost intense (...) Am obtinut garantia…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a sosit duminica in Venezuela pentru a semna o serie de acorduri cu omologul si aliatul sau, Nicolas Maduro, a anuntat guvernul de la Caracas, relateaza AFP.

- La sosire, Recep Tayyip Erdogan a fost intampinat de vicepresedinta Delcy Rodriguez si de ministrul industriilor, Tareck El Aissami, relateaza AFP. Vizita presedintelui turc a fost anuntata, fara o data precisa, la 21 septembrie in cursul unei vizite la Caracas a sefului diplomatiei de la Ankara,…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a sosit duminica in Venezuela pentru a semna o serie de acorduri cu omologul si aliatul sau, Nicolas Maduro, a anuntat guvernul de la Caracas, scrie agerpres.ro.

- "In stadiul actual, consideram ca o ancheta internationala este indispensabila", a declarat ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, citat de agentia nationala de presa Anadolu. "La inceput, am spus ca formam un grup de lucru cu Arabia Saudita si ca nu intentionam sa prezentam afacerea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american Donald Trump au avut o discutie telefonica joi cu privire la Siria, in contextul escaladarii situatiei intre Ankara si o militie siriana sustinuta de catre Washington, a indicat presedintia turca, citata de AFP. Anuntul acestei discutii…