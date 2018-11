Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a scazut in luna septembrie la 5,03%, de la 5,1% in august, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,55% fata de aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro se afla in vizita la Beijing pentru a discuta despre acorduri economice, in timp ce Venezuela, tara membra a OPEC, aflata in criza, incearca sa convinga China, finantatorul-cheie al Venezuelei, sa-i acorde noi imprumuturi, relateaza vineri agentia Reuters,…

- Rata anuala a inflatiei a crescut in luna august la 5,1%, de la 4,56% in iulie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,78% fata de aceeasi luna a anului trecut, cele alimentare cu 4,15%, iar serviciile cu 2,61%, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica…

- Un cutremur de magnitudine 7,3 s-a produs marti in nordul Venezuelei si ar putea fi urmat de tsunami, transmite Reuters, potrivit Agerpres. US Geological Survey (USGS, serviciul de monitorizare geologica din SUA) a precizat ca miscarea seismica a avut loc la 123,11 km sub suprafata scoartei…

- Un cutremur major, cu magnitudinea de 7,3 s-a produs marti in nordul Venezuelei, acesta a fost resimtit si in capitala Caracas mai multe cladiri clatinandu-se, a anuntat Agentia Geologica din SUA, informeaza Reuters.

- Un cutremur de magnitudine 7,3 s-a produs marti in nordul Venezuelei si ar putea fi urmat de tsunami, transmite Reuters. US Geological Survey (USGS, serviciul de monitorizare geologica din SUA) a precizat ca miscarea seismica a avut loc la 123,11 km sub suprafata scoartei terestre. Centrul american…

- Președintele venezuelean, Nicolas Maduro, pune in aplicare, incepand de luni, una dintre cele mai mari devalorizari din istorie, mișcare ce impinge și mai mult țara in haos baga spaima intr-o populație deja lovita de criza economica fara sfarșit din ultimii ani. Vineri, venezuelenii s-au grăbit…

- În luna iulie 2018, rata anuala a inflației a constituit 3,0%, cu 0,2 puncte procentuale mai puțin fața de luna precedenta. Inflația se afla pentru a treia luna, conform prognozei publicate anterior, sub limita inferioara a intervalului de variație de ±1,5 puncte procentuale de la ținta…