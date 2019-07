Venezuela: Puterea şi opoziţia raportează progrese în negocierile în curs de desfăşurare în Barbados Delegatiile guvernului si opozitiei de la Caracas au anuntat joi realizarea de progrese in negocierile consacrate solutionarii crizei politice din Venezuela, care au loc in Barbados, informeaza vineri AFP. Dupa 4 zile de discutii, partile au informat, separat si succint, despre continuarea negocierilor, fara a preciza daca sesiunea actuala s-a incheiat. Cele doua delegatii s-a angajat sa pastreze discretia in privinta continutului discutiilor mediate de Norvegia. Anterior, in cursul aceleiasi zile, ministerul norvegian de externe a anuntat, intr-un comunicat de presa, ca cele doua parti "continua… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

