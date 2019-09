Vicepresedintele parlamentului venezuelean Edgar Zambrano a fost pus in libertate marti in aplicarea unui acord intre guvernul chavist condus de Nicolas Maduro si partide de opozitie minoritare, a facut cunoscut deputatul Timoteo Zambrano, citat de AFP. "Procesul de eliberare a prizonierilor politici incepe, sarbatorim punerea in libertate a colegului nostru Edgar Zambrano", a scris pe Twitter deputatul. Curtea Suprema de Justitie (TSJ), apropiata taberei Maduro, a dispus eliberarea parlamentarului opozitiei in cadrul "acordurilor partiale" semnate luni intre guvernul Nicolas Maduro si partide…