Stiri pe aceeasi tema

- Venezuelenii vor lucra in aceasta saptamana doar pana la ora 14:00 (18:00 GMT), de luni pana miercuri, a comunicat ministrul informatiilor, Jorge Rodriguez, pe Twitter. Ziua de munca incepe de regula la ora 08:00. Potrivit lui Rodriguez, scolile vor fi deschise de la 07:00 pana la pranz.…

- Guvernul venezuelean a anuntat duminica reducerea duratei zilei de lucru si suspendarea cursurilor in scoli din cauza numeroaselor pene de curent in intreaga tara, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Ziua de lucru in companiile private si in administratii se va incheia la orele 14:00, a declarat…

- Guvernul venezuelean a anuntat duminica reducerea duratei zilei de lucru si suspendarea cursurilor in scoli din cauza numeroaselor pene de curent in intreaga tara, relateaza AFP. Ziua de lucru in companiile private si in administratii se va incheia la orele 14:00, a declarat ministrul Comunicatiilor,…

- Mai multe regiuni din Venezuela s-au confruntat luni cu o noua pana de curent, pe care autoritațile au atribuit-o unui „atac” asupra barajului electric principal al țarii, a declarat Jorge Rodriguez, ministrul Informațiilor din Venezuela, citat de Reuters, potrivit Mediafax.A doua pana de…

- Mai multe regiuni din Venezuela s-au confruntat luni cu o noua pana de curent, pe care autoritațile au atribuit-o unui „atac” asupra barajului electric principal al țarii, a declarat Jorge Rodriguez, ministrul Informațiilor din Venezuela, citat de Mediafax și Reuters. A doua pana de curent…

- Alimentarea cu energie electrica s-a intrerupt la ora locala 13.20 in majoritatea cartierelor din capitala Caracas, iar pe Twitter se semnaleaza lipsa curentului si in alte mari orase din vestul tarii, printre care Barquismento si Barinas, precum si in zona de frontiera cu Columbia. La Maracaibo,…

- Școlile și locurile de munca din Venezuela s-au inchis din cauza unei pene uriașe de curent care s-a produs in Caracas și s-a raspandit și in restul țarii. Curentul a cazut joi dupa-amiaza și pana a fost cauzata de o problema majora la principala centrala hidroelectrica din țara. 24 de ore mai tarziu,…

- Presedintele ales al Venezuelei, Nicolas Maduro, a pus joi pe seama „imperialismului american” o pana de curent care a afectat mare parte din teritoriul tarii sale, transmite Agerpres. Secretarul de stat american Mike Pompeo a raspuns tot prin intermediul retelelor de socializare: „Pana de curent…