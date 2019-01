Stiri pe aceeasi tema

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, singura institutie aflata sub controlul opozitiei, a fost arestat duminica de Serviciul de Informatii al Venezuelei, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari, informeaza…

- Turcia a indicat marti ca asteapta ca SUA sa recupereze armele pe care le-au livrat militiilor kurde siriene, sprijinite de Washington in lupta impotriva jihadistilor, dar considerate drept teroriste de catre Ankara, informeaza agentia de presa Belga, citata de DH.be, potrivit Agerpres.'Ceea…

- Ministrul de externe columbian Carlos Holmes Trujillo a denuntat existenta unor posibile proiecte de atentat impotriva presedintelui Ivan Duque, relateaza duminica AFP.Trujillo a anuntat totodata arestarea a trei cetateni venezueleni aflati in posesia unor "arme de razboi", fara a oferi…

- Aflat la Caracas, președintele turc Recep Tayyip Erdogan și-a exprimat sprijinul pentru omologul sau venezuelean, Nicolas Maduro, a carui țara este afectata de sancțiunile Statelor Unite si de o criza economica severa. "Restricțiile și sancțiunile comerciale sunt un lucru greșit" și doar agraveaza "instabilitatea",…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a sosit duminica in Venezuela pentru a semna o serie de acorduri cu omologul si aliatul sau, Nicolas Maduro, a anuntat guvernul de la Caracas, scrie agerpres.ro.

- Intrebat despre articol, un oficial turc a declarat pentru Reuters ca nu are informatii despre o astfel de inregistrare. Arabia Saudita a spus ca printul mostenitor Mohammed bin Salman nu a avut cunostinta inainte de uciderea lui Khashoggi in consulatul saudit din Istanbul in urma cu sase saptamani."Se…

- Noul gazoduct din Rusia va fi operational in 2019 si va transporta 31,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an, a anuntat luni presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care a participat, alaturi de omologul sau rus Vladimir Putin, la o ceremonie ce a marcat finalizarea unei noi sectiuni…

- Venezuelenii "sunt fratii nostri, care sufera greutati grave sub dictatura lui Maduro" (n. red. - presedintele Venezuelei, socialistul Nicolas Maduro), a declarat viitorul presedinte de dreapta televiziunii braziliene Record. "Am avut discutii cu autoritati din alte tari, inclusiv despre Venezuela.…