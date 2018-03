Venezuela: Preşedintele Nicolas Maduro taie trei zerouri de pe actualul bolivar Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca la 4 iunie vor fi puse in circulatie noi bancnote, eliminand trei zerouri de pe actualul bolivar pentru a combate inflatia uriasa care loveste tara, relateaza AFP. "Am decis sa elimin trei zerouri de pe moneda nationala, sa retrag din circulatie biletele si monedele actuale si sa pun in circulatie" unele noi cu incepere de la 4 iunie, a declarat seful statului socialist in cursul unei reuniuni a guvernului, retransmisa la televiziune. Bancnota de 500 de bolivari (11,3 dolari la cursul oficial si 2,1 dolari pe piata neagra) va avea pe viitor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- Datorita unei cutii cu alimente – subventie guvernamentala – in valoare de 0,12 dolari (n.red: 45 de bani), presedintele Nicolas Maduro are o sansa mare de a castiga urmatoarele alegeri prezidentiale, potrivit Quartz. Cutiile contin orez, ulei de gatit, grane si lapte praf, printre altele,…

- Presedintele Nicolas Maduro a anuntat o crestere cu 58% a salariului minim din Venezuela si o crestere cu 67% a alimentelor servite populatiei drept ajutoare guvernamentale, potrivit CNN. Salariul minim ajunge la 164.885 de bolivari, care reprezinta doar 6,13 dolari la cursul actual de schimb.…

- "Daca se va ivi ocazia de a-i strange mana lui Donald Trump si de a-l saluta cu respect, voi profita de ea, cu conditia ca el sa-mi ofere aceasta oportunitate", a comentat Maduro in cursul unui interviu cu un jurnalist chilian difuzat de televiziunea publica VTV.Maduro si-a aratat dorinta…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Guvernul venezuelean a lansat miercuri o ofertă privată de 38,4 milioane de…

- Venezuela devine prima tara care emite o criptomoneda, El Petro, sustinuta de rezervele petroliere ale tarii. Presedintele Nicolas Maduro spera ca moneda virtuala, care se lanseaza pe 20 februarie, sa rezolve problemele economice ale natiunii, scriu Bloomberg si SkyNews.

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro a anunțat organizarea unor manevre militare la care vor participa și civili in vederea unei invații din partea Columbiei. Bogota catalogheaza acuzațiile drept ”ridicole”, scrie Reuters. Procurorul general al Venezuelei, Tarek Saab, a declarat luni ca Bogota intenționa…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat sambata organizarea pe 24 si 25 februarie a unor manevre militare la care vor participa si civili, pentru a intari capacitatea de aparare a tarii in fata unor eventuale amenintari straine, transmite AFP. "Am ordonat fortelor armate ca, impreuna cu poporul…

- Seful statului venezuelean, Nicolas Maduro, a fost investit vineri de partidul aflat la putere pentru a fi candidatul sau la prezidentialele anticipate care urmeaza sa aiba loc la 30 aprilie intr-o tara aflata in plina criza economica, relateaza AFP. "Aprobat prin ovatii. Sunteti oficial candidatul…

- Adunarea constituanta pro-guvernamentala a Venezuelei a decis sa organizeze alegeri prezidențiale anticipate pina la sfirșitul lunii aprilie. Nicolas Maduro vrea sa profite de haosul din rindul opoziției și sa iși asigure un nou mandat in plina criza economica, scrie BBC News. Președintele Nicolas Maduro…

- Presedintele Nicolas Maduro i-a luat pe multi prin surprindere la inceputul acestei luni anuntand lansarea monedei virtuale petro, sustinuta de rezervele de petrol, gaze, aur si diamante ale tarii, scrie ZF.ro. In pofida scepticismului specialistilor in monede virtuale, ministrul venezuelean al comunicatiilor…

- Petro, moneda virtuala a Venezuelei, va fi lansata in cateva zile si va avea in spate 5,3 miliarde de barili de petrol cu o valoare de 267 miliarde de dolari, aceasta avand rolul de a scoate tara din criza financiara profunda cu care se confrunta, a anuntat guvernul socialist al acesteia, potrivit…

