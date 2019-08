Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anulat miercuri plecarea delegatiei in Barbados, unde urma sa participe joi si vineri la dialogul cu opozitia, in semn de protest fata de noile sanctiuni americane, transmite AFP. "Desi delegatia opozitiei desemnata de deputatul Juan Guaido se…

- Curtea Suprema a Venezuelei a anulat vineri decizia Parlamentului, condus de opoziție, de revenire a țarii în Tratatul Interamerican de Asistența Reciproca (TIAR), acord care ar fi oferit cadrul legal pentru o eventuala intervenție militara în țara sud-americana, informeaza France 24 citat…

- Miscarea de Nealiniere - fondata in timpul Razboiului Rece, in 1961, la Belgrad - respinge "unilateralismul" ca instrument al politicii externe precum si "masurile adoptate unilateral de anumite state care pot care conduce la erodarea si incalcarea Cartei ONU, a dreptului international si a drepturilor…

- Caracasul a invitat-o pe Michelle Bachelet in urma cu mai multe luni, insa Inaltul Comisar a explicat presei ca aceasta vizita nu putea avea loc fara anumite garantii, pe care totusi ONU nu le-a detaliat. In cursul vizitei sale, fosta presedinta chiliana are prevazuta o intalnire cu presedintele…

- Guvernul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro doreste "dialogul", si nu "un razboi" cu Statele Unite, a afirmat marti seful diplomatiei de la Caracas, Jorge Arreaza, citat de AFP potrivit Agerpres. "Nu ne dorim un razboi in Venezuela", a afirmat ministrul de externe in cursul unei reuniuni…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a propus luni organizarea de alegeri parlamentare anticipate, în contextul în care Parlamentul de la Caracas este condus de opoziție, potrivit Reuters citat de Mediafax.Opoziția, condusa de Juan Guaido, a câștigat alegerile parlamentare din…

- 'Incinta ambasadei a fost violata'', a declarat Maduro intr-o alocutiune televizata. Presedintele american Donald Trump ''este responsabil, in baza dreptului international, de aceasta incalcare grava, nu numai legal, ci si moral', a adaugat el. 'Niciun judecator din Statele Unite nu poate ordona…