Presedintele Venezuelei Nicolas Maduro a ordonat vineri redeschiderea frontierei cu Columbia in statul Tachira din vestul tarii, in apropierea careia comunitatea internationala a depozitat numeroasele ajutoare umanitare refuzate de regimul de la Caracas, informeaza sambata AFP si Reuters.



"In virtutea exercitarii depline a suveranitatii noastre am ordonat deschiderea punctelor de frontiera cu Columbia din statul Tachira incepand cu aceasta sambata, a anuntat pe Twitter seful statului venezuelan.



Maduro nu a precizat daca a autorizat si realizarea de transporturi pe podurile…