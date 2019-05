Stiri pe aceeasi tema

- Criza indelungata din Venezuela ar urma sa domine agenda cand sefii diplomatiilor din Rusia si Statele Unite ale Americii - Serghei Lavrov si Mike Pompeo - se vor intalni luni in marja Consiliului Arctic in orasul finlandez Rovaniemi (nord), relateaza agentia DPA potrivit Agerpres. In conditiile…

- Venezuela est 'pregatita' sa reziste in cazul unui atac militar al Statelor Unite ale Americii, a declarat luni, la Moscova, ministrul de externe Jorge Arreaza, dupa intalnirea din ajun cu seful diplomatiei ruse. “Suntem pregătiţi pentru toate scenariile. Primul este diplomaţia,…

- Ministrul de externe al Venezuelei, Jorge Erreaza, a declarat joi la Damasc ca tara sa doreste sa evite un conflict similar celui care devasteaza Siria din 2011, informeaza France Presse. Din capitala siriana, Erreaza, care a fost primit de presedintele sirian Bashar al-Assad, a acuzat…

- Discuțiile purtate la Roma între reprezentanți ai Statelor Unite și ai Rusiei au fost pozitive, însa cele doua parți ramân divizate în ceea ce privește legitimitatea președintelui Nicolas Maduro, a declarat un oficial american, citat de agenția Reuters, potrivit Mediafax. "Nu,…

- Vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodriguez, va efectua vineri o vizita la Moscova unde va avea o serie de discuții cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a informat agenția de știri RIA, ultima dintr-o serie de vizite efectuate de oficiali venezueleni în Rusia, relateaza Reuters, potrivit…

- Ministrii de Externe din China si Rusia au exprimat, miercuri, opozitia ferma fata de orice actiune militara a Statelor Unite in Venezuela, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, relateaza Mediafax.Citește și: Accident aviatic mortal in Nepal: ministrul Turismului si alti oficiali au decedat…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, l-a avertizat marti pe omologul sau american, Mike Pompeo, împotriva "recurgerii la forta" în Venezuela, a informat Moscova, în contextul în care Washingtonul vorbeste despre o interventie militara, transmite AFP. În…

- Rusia transmite ca SUA incalca de mulți ani Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF) prin instalarea de sisteme balistice in Romania. Kremlinul susține ca NATO a instalat arme nucleare și in alte țari aliate. Acuzațiile au fost facute de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in cadrul unei…