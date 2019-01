Stiri pe aceeasi tema

- Militarii care au lansat un apel luni, in apropiere de Caracas, la dezavuarea presedintelui venezuelean Nicolas Maduro au fost arestati de autoritati, a anuntat armata intr-un comunicat, citat de AFP, potrivit agerpres.ro.Citeste si: Schimbari MAJORE pentru aplicația WhatsApp: 'Impunem o limita…

- Parlamentul venezuelean, singura institutie controlata de opozitie, a lansat vineri un apel la mobilizare pe 23 ianuarie in favoarea unui "guvern de tranzitie", la o zi dupa investirea presedintelui Nicolas Maduro pentru un al doilea mandat contestat, relateaza AFP. Presedintele acestei adunari, Juan…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat duminica parlamentul de la Caracas, controlat de opozitie, ca uzurpeaza 'suveranitatea populara', la o zi dupa ce acesta a declarat 'ilegitim' noul sau mandat prezidential, informeaza luni AFP. 'Este o Adunare Nationala total inutila (...), care incearca…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anuntat joi, de la Moscova, unde se afla in vizita, investitii ruse de 6 miliarde de dolari in sectoarele petrolier si minier din tara sa, paralizata de o profunda criza economica, transmite AFP. 'Aceste doua zile au fost intense (...) Am obtinut garantia…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a sosit duminica in Venezuela pentru a semna o serie de acorduri cu omologul si aliatul sau, Nicolas Maduro, a anuntat guvernul de la Caracas, relateaza AFP.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a sosit duminica in Venezuela pentru a semna o serie de acorduri cu omologul si aliatul sau, Nicolas Maduro, a anuntat guvernul de la Caracas, relateaza AFP preluata de Agerpres. La sosire, Recep Tayyip Erdogan a fost intampinat de vicepresedinta Delcy…

- Kim Yong Nam, liderul ceremonial al Coreei de Nord, se va intalni cu președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, in cadrul unei vizite oficiale in Caracas care a inceput luni, a transmis marți presa din Venezuela, citata de Reuters, conform mediafax. Kim Yong Nam este presedintele prezidiului…

- Cele 28 de state membre ale Uniunii Europene si-au anuntat marti decizia de a prelungi cu un an, pana in noiembrie 2019, a sanctiunilor impuse de Venezuelei pentru a-l constrange pe presedintele Nicolas Maduro sa respecte statul de drept si democratia, relateaza AFP. UE a impus la 14 noiembrie 2017…