Venezuela: Parlamentul promite o "amnistie" militarilor

Parlamentul Venezuelei, unica institutie aflata in mainile opozitiei, a promis marti o "amnistie" militarilor care vor refuza sa recunoasca al doilea mandat contestat al presedintelui socialist Nicolas Maduro, transmite AFP. Reuniti in sesiune, deputatii au aprobat un text in care se angajeaza "sa decreteze o lege de amnistie" pentru "functionarii civili sau militari care colaboreaza (...) pentru restaurarea ordinii constitutionale". Noul mandat de sase ani al lui Nicolas Maduro a inceput oficial pe 10 ianuarie. El este contestat de opozitie, care denunta presiuni asupra alegatorilor si un absenteism…