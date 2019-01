Parlamentul venezuelean, singura institutie controlata de opozitie, a lansat vineri un apel la mobilizare pe 23 ianuarie in favoarea unui "guvern de tranzitie", la o zi dupa investirea presedintelui Nicolas Maduro pentru un al doilea mandat contestat, relateaza AFP. Presedintele acestei adunari, Juan Guaido, a reamintit in fata a circa o mie de simpatizanti reuniti la Caracas ca legea fundamentala a tarii, Constitutia, ii confera legitimitate pentru a-si asuma puterea in cadrul unui guvern de tranzitie. Pe 5 ianuarie, parlamentul s-a declarat singura putere legitima si a anuntat ca va forma un…