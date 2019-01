Două persoane inconștiente în Satu Nou

Inapectoratul pentru situații de Urgență (ISU) Brașov a fost alertat să acorde primul ajutor medical în cazul a două persoane din Satu Nou (comuna Hălchiu). La faa locului au fost trimise două echipaje SMURD. Revenim cu amănunte! The post Două persoane inconștiente în Satu Nou appeared first on . [citeste mai departe]