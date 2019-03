Venezuela, paralizată. Eveniment neprevăzut ieri seară Intreruperea curentului s-a produs in jurul orelor 19.10 (23.10 GMT), au constatat corespondenti ai agentiei France Presse, scufundand capitala in intuneric, alaturi de alte orase mari, potrivit informatiilor difuzate de locuitori pe retele sociale. Luni, in Venezuela s-a produs luni a doua mare pana de curent, dupa cea din 7 martie, care a afectat tara timp de o saptamana. Opozitia a pus prima mare pana de curent pe seama lipsei de investitii in infrastructura si intretinere, dar guvernul socialist condus de Nicolas Maduro a acuzat un atac cibernetic american asupra celei mai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

