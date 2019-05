Armata americana pregateste optiuni "adaptate" evolutiilor pe teren in Venezuela, a declarat ministrul interimar al apararii al SUA Patrick Shanahan, dupa ce i-a primit la Pentagon pe responsabilii echipei de securitate nationala a presedintelui Donald Trump, potrivit AFP si Reuters. "Avem o serie completa de optiuni adaptate anumitor circumstante", a declarat Shanahan presei. Ministrul, care si-a anulat in ultimul moment o vizita in Europa din cauza situatiei in Venezuela, a indicat ca i-a reunit in cursul diminetii la Pentagon pe seful diplomatiei Mike Pompeo, consilierul pentru securitate nationala…