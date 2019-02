Venezuela: Opt lucruri care trebuie ştiute despre Juan Guaid Pâna la începutul lunii ianuarie 2019 era un complet necunoscut. Acum este deus ex machina din Venezuela, țara din Caraibe cu cele mai mari rezerve de petrol de pe planeta. Pentru a întelege ascensiunea uimitoare a lui Juan Gerardo Guaidó Marques, autoproclamat presedinte interimar al Venezuelei împotriva "uzurpatorului" Nicolas Maduro, Panorama a întocmit un scurt ghid biografic în 8 puncte, scrie Panorama, citat de Rador.



1. Bunicii militari



Nascut pe 28 ianuarie 1983 în La Guaira, principalul port al tarii din statul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a calificat drept "respingator si ridicol" apelul de luni al Grupului de la Lima la o schimbare de regim si indemnul adresat armatei de a inceta sa-l sustina, transmite marti AFP preluata de Agerpres. Presedintele socialist al Venezuelei a afirmat ca…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a calificat drept "respingator si ridicol" apelul de luni al Grupului de la Lima la o schimbare de regim si indemnul adresat armatei de a inceta sa-l sustina, transmite marti AFP. Presedintele socialist al Venezuelei a afirmat ca "acest ultim comunicat…

- Juan Guaido, liderul opoziției din Venezuela, a facut apel la unul dintre cei mai importanți susținatori internaționali ai președintelui Nicolas Maduro, China, sa își retraga sprijinul pentru președintele nelegitim al țarii, informeaza The Guardian. Comentarile lui Guaido…

- Juan Guaido s-a autoproclamat, miercuri, președinte interimar al Venezuelei, la trei saptamani dupa ce a fost ales președinte al Parlamentului venezuelean. Declarația lui a fost salutata de o mulțime de protestatari, dar și de lideri mondiali, printre care și Donald Trump. In varsta de 35 de ani, Guaido…

- Statele Unite au anunțat ca susțin opoziția din Venezuela, implicit pe liderul acesteia, Juan Guaido, care s-a autoproclamat președinte interimar al țarii. Anunțul a venit in timp ce sute de mii de oameni au ieșit in strada pentru a protesta fața de politica lui Nicolas Maduro. In replica, acesta din…

- Un minor de 16 ani a fost ranit mortal "cu o arma de foc in timpul unei adunari" in cartierul popular Catia, in vestul capitalei Caracas, conform ONG-ului Observatorio de Conflictividad Social (OVCS). Alte trei persoane au murit in timpul unor jafuri la Ciudad Bolivar, in sud-estul statului…

- El Pais a realizat o serie de investigații plecand de la o mega-afacere de corupție din micuțul stat Andorra, in care Banca Privada d’Andorra (BPA) este acuzata de justiția andorreza de spalare de bani, impreuna cu un om de afaceri din Venezuela. Documentele bancii, prezentate de El Pais, arata ca…

- La sosire, Recep Tayyip Erdogan a fost intampinat de vicepresedinta Delcy Rodriguez si de ministrul industriilor, Tareck El Aissami, relateaza AFP. Vizita presedintelui turc a fost anuntata, fara o data precisa, la 21 septembrie in cursul unei vizite la Caracas a sefului diplomatiei de la Ankara,…