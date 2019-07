Stiri pe aceeasi tema

- Discuțiile între Guvernul din Venezuela și opoziția, condusa de Juan Guaido, vor continua, a informat joi Ministerul norvegian de Externe, scrie Mediafax, citând Reuters. Reprezentanții formațiunii politice de guvernamânt, Partidul Socialist, s-au întâlnit saptamâna…

- "Dupa esecul rasunator al tuturor acestor moduri de agresiune impotriva Venezuelei, administratia (lui Donald) Trump vrea sa distruga procesul de dialog politic intre guvern si opozitie", a declarat intr-o postare pe Twitter ministrul venezuelean de externe Jorge Arreaza. Guvernul american vrea "sa…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, s-a declarat luni "optimist" dupa reluarea dialogului intre reprezentanti ai guvernului sau si ai opozitiei pe insula Barbados din Caraibe, pentru a incerca sa puna capat crizei politice care zguduie tara, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Sunt foarte…

- Guvernul președintelui Venezuelei Nicolas Maduro si echipa liderului opoziției, Juan Guaido, vor relua negocierile pentru a incerca sa rezolve criza in care se afla tara, au declarat trei persoane familiarizate cu discuțiile purtate sambata, relateaza Reuters preluat de mediafax.Vezi și: Marian…

- Liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, a declarat vineri ca opoziția nu are niciun plan privind participarea la o noua runda de mediere în Norvegia, dupa ce eforturile privind rezolvarea crizei venezuelene s-au încheiat luna trecuta fara un rezultat, relateaza Reuters citat de Mediafax.Discuțiile…

- Liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, a promis ca va continua protestele de strada dupa ce discuțiile dintre oficialii guvernamentali, gazduite de Norvegia s-au încheiat miercuri fara progrese în sensul soluționarii crizei politice cu care se confrunta țara sud-americana, relateaza…

- Pentru a doua oara in interval de cateva saptamani, delegatii ale celor doua tabere s-au reunit in aceasta saptamana in Norvegia pentru discutii ce urmaresc gasirea unei solutii la criza politica ce afecteaza tara de mai multe luni. 'Partile si-au demonstrat vointa de a avansa in cautarea unei solutii…