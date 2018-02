Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia venezueleana a exclus miercuri o participare la scrutinul prezidential din 22 aprilie fara garantii din partea guvernului presedintelui socialist Nicolas Maduro in masura sa asigure un proces electoral liber si transparent, transmite AFP. "Nu contati pe Unitatea Democratica, nici pe popor,…

- Președintele american Donald Trump a recunoscut amestecul Rusiei in alegerile prezidențiale din SUA in 2016, a informat secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, potrivit mass-media americane.Ea a spus ca Trump a afirmat deja acest lucru de mai multe ori, scrie paginaderusia.ro.

- Venezuela a devenit primul stat care emite o criptomoneda, El Petro, sustinuta de rezervele petroliere ale tarii, in incercarea de a depasi criza economica pe care o traverseaza. „Nasterea El Petro inseamna un succes total pentru bunastarea Venezuelei”, a declarat presedintele Nicolas Maduro. Vicepresedintele…

- Dupa ce Xenia Savciak a inaintat o cere catre Comisia Electorala Centrale de la Moscova ca președintele rus, Vladimir Putin sa fie exclus din cursa pentru alegerile prezidențiale, aceasta a primit un raspuns negativ.

- Grupul de la Lima, format din 13 state latino-americane si Canada, a cerut marti reprogramarea alegerilor din Venezuela, informeaza Reuters si AFP. Alegerile nu pot fi libere si corecte, cata vreme in Venezuela exista detinuti politici, opozitia nu participa complet la procesul electoral, iar cetatenii…

- Dupa o ancheta... parlamentara, comisia speciala a ajuns la concluzia ca alegerile prezidențiale din 2009 au fost fraudate. O concluzie stabilita prin vot dupa o ședința pigmentata cu ironii și glume.

- Kelemen Hunor a afirmat, la Forumul Reprezentantilor Maghiari din Bazinul Carpatic, ca se pare ca perioada de garantie a unui Guvern in Romania este acum de sase luni si, in acest sens, este aproape imposibil sa se contureze o politica consecventa. "Nu exista niciun obiectiv elocvent si niciun…

- Consiliul Electoral National din Venezuela a anuntat miercuri ca alegerile prezidentiale se vor desfasura pe 22 aprilie, informeaza AFP. Adunarea Constituanta, care a luat locul Parlamentului dominat de opozitie, a decretat in ianuarie ca alegerile trebuie sa aiba loc inainte de sfarsitul lui aprilie,…

- Deputatul PSD Ioan Dirzu acuza opozitia ca saboteaza economia Romaniei, invrajbind sute de firme impotriva guvernarii PSD-ALDE. Parlamentarul solicita Consiliului Concurentei sa verifice cresterea “artificiala” a preturilor la produse precum carnea. Ioan Dirzu transmite ca politicienii de dreapta din…

- Transnistria se pregateste activ pentru viitoarele alegeri prezidentiale preconizate la 18 martie in Rusia, iar liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat ca principalul obiectiv al...

- "Rama trebuie sa plece. A facut din Albania caminul crimei organizate si al traficantilor de droguri", a spus multimii Lulzim Basha, liderul Partidului Democrat (PD, centru-dreapta). Manifestantii purtand drapelul national au scandat: "Rama, pleaca!" si "Nu vrem un stat al traficantilor de droguri!".…

- Mii de manifestanti din partea opozitiei au cerut sambata la Tirana demisia guvernului socialist al premierului albanez Edi Rama acuzat de complicitate cu crima organizata, relateaza AFP. "Rama trebuie sa plece. A facut din Albania caminul crimei organizate si al traficantilor de droguri",…

- La 25 ianuarie, Curtea Suprema de la Caracas a cerut consiliului electoral national sa nu permita inregistrarea partidelor de opozitie pentru scrutinul prezidential anticipat din 30 aprilie."In ceea ce priveste recenta decizie de a organiza alegeri prezidentiale, luata de Adunarea Nationala…

- Presedintele american Donald Trump spune ca este pregatit sa fie audiat sub juramant de procurorul special Robert Muller, in dosarul posibilei interferente a Rusiei in alegerile prezidentiale de la sfarsitul anului 2016, relateaza presa internationala. Unii spun ca audierea ar putea fi sfarsitul anchetei.

- Organizarea de alegeri a fost decisa de Adunarea Constituanta de la Caracas, fiind denuntate de Washington ca un mijloc de a ocoli regulile democratice si a intari puterea presedintelui."Aceste alegeri nu ar fi nici libere, nici corecte. Ar agrava numai tensiunile interne si nu ar permite…

- Adunarea constituanta pro-guvernamentala a Venezuelei a decis sa organizeze alegeri prezidențiale anticipate pana la sfarșitul lunii aprilie. Nicolas Maduro vrea sa profite de haosul din randul opoziției și sa iși asigure un nou mandat in plina criza economica, scrie BBC News. Președintele Nicolas Maduro…

- In Venezuela vor avea loc cel mai tarziu la 30 aprilie alegeri prezidentiale anticipate, anunta AFP. Decretul de convocare a alegerilor a fost propus de numarul doi al regimului de la Caracas, Diosdado Cabello, si adoptat in unanimitate, marti, de Adunarea Constituanta. Puterea din Venezuela…

- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert, a declarat marti ca nu este o idee buna ca presedintele venezuelean Nicolas Maduro sa candideze din nou in cadrul alegerilor, dar venezuelenii trebuie sa decida in aceasta situatie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Administratia din Venezuela, afectata de o grava criza economica si sociala, a convocat marti alegeri prezidentiale anticipate in care va candida si presedintele in functie, Nicolas Maduro, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea adaugand ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru Liviu Dragnea sau partidul.

- Igor Dodon nu exclude faptul ca ar putea fi primul pe lista electorala a Partidului Socialistilor la alegerile parlamentare de anul curent. Declaratia a fost facuta de seful statului in cadrul emisiunii „Important” de la postul de televiziune TVC21, transmite IPN.

- Scenariile politice, dupa demisia lui Tudose. In acest moment, PSD urmeaza sa iși stabileasca urmatoarea propunere de premier , a treia, dupa Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, iar președintele Klaus Iohannis este așteptat sa anunțe daca accepta aceasta propunere sau va numi un alt premier, Constituția…

- Nepotul presedintelui egiptean asasinat Anwar al-Sadat, devenit o voce a disidentei in Egipt, a anuntat luni ca nu va mai participa la alegerile prezidentiale din martie 2018, denuntand climatul de teama care inconjoara acest scrutin, relateaza AFP si Reuters. Actualul presedinte egiptean Abdel Fattah…

- Un membru al partidului de la guvernare spune ca nu va fi oprit de nimic sa candideze la urmatoarele alegeri prezidențiale din 2019. Deputatul PSD din București, Liviu Pleșoianu, a scris miercuri pe pagina sa personala de Facebook un mesaj prin care se dezice de poziția exprimata de președintele partidului,…

- Dragnea: Ar fi o mare greșeala desemnarea de acum a candidatului la prezidențiale Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, insa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut in cadrul unei noi intalniri…

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anuntat vineri sanctiuni impotriva a patru generali venezueleni, pe motiv de coruptie si implicare in represiuni sub regimul presedintelui Nicolas Maduro, informeaza AFP. Secretarul Trezoreriei, Steve Mnuchin, citat intr-un comunicat al institutiei,…

- Autor: Octavian ANDRONIC Incerc sa gasesc, in șirul celor 28 de ani trecuți de la revoluția „fara vid de putere” (apud procurorii militari) unul care sa poata fi asemanat celui care tocmai a trecut. Nu reușesc. 2017 a fost, prin exceleța, anul in care nu s-a intamplat nimic semnificativ. A fost, daca…

- Fostul fotbalist George Weah, singurul african din istorie care a primit Balonul de Aur, a castigat, joi, cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Liberia, dupa ce l-a intrecut categoric pe vicepresedintele Joseph Boakai, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea fata de decizia comisiei electorale din Rusia de a-l opri in mod formal pe liderul opozitiei, Alexei Navalnii. Ministerul de Externe al Rusiei a declarat ca astfel de remarci sunt o „interventie directa in procesul electoral”, relateaza Deutsche Welle.

- Jafuri si tulburari sociale chiar si de Craciun in Venezuela, unde lipsurile de tot felul ii imping pe oameni sa devasteze magazinele. 28 de persoane au fost arestate dupa ce mai multe magazine, majoritatea de bauturi alcoolice, au fost jefuite in sudul tarii. Lipsa banilor lichizi si inflatia imensa,…

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Guvernul brazilian l-a declarat marti "persona non grata" pe insarcinatul cu afaceri al Venezuelei, Gerardo Antonio Delgado Maldonado, o masura de reciprocitate fata de aceeasi decizie luata de Adunarea Nationala Constituanta venezueleana in privinta ambasadorului Braziliei la Caracas, transmite…

- In total, 44 de opozanti ai presedintelui socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, au fost eliberati in trei zile la recomandarea Adunarii Constituante, a anuntat luni o organizatie neguvernamentala pentru apararea drepturilor omului, scrie AFP. Dintre acestia, opt au fost pusi in libertate luni,…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Pentru al patrulea mandat de conducere a lui Vladimir Putin, sunt gata sa-l susțina șase partide. Reprezentanții formațiunii Duma și a celor neparlamentare se pregatesc sa intre in grupul de inițiativa cu privire la numirea lui Putin, scrie tvrain.ru.

- Situația actuala a companiilor germane din Romania este buna, insa viitorul este mai puțin optimist, arata rezultatele chestionarului actual, realizat de Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana in septembrie 2017. Din chestionar reiese evaluarea situației conjuncturale și a situației firmei și…

- Compania petroliera de stat PDVSA din Venezuela a anuntat sambata ca a semnat cu gigantul rus Rosneft o serie de acorduri in domeniile petrolier si gazelor naturale, cu ocazia unei reuniuni la Caracas la care a participat presedintele Nicolas Maduro, relateaza AFP.

- Europa trebuie sa fie ferma fata de ''dictatura'' lui Nicolas Maduro, au pledat miercuri la Strasbourg opozantii venezueleni Julio Borges si Antonio Ledezma, in cadrul ceremoniei de primire a Premiului Saharov pentru ''libertate de gandire'', decernat de catre Parlamentul European, relateaza AFP,…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a condamnat, luni, anuntul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro potrivit caruia principalele partide de opozitie nu au dreptul sa participe la alegerile prezidentiale din 2018, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Nicolas Maduro a facut anuntul dupa incheierea alegerilor pentru primariile din 300 de orase ale tarii. Alegerile locale din Venezuela au fost boicotate de trei partide de opozitie, care au declarat ca scrutinul este "un exercitiu de dictatura".Maduro a afirmand ca partidele de opozitie…

- Excluderea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale din 2018 din Venezuela urmareste 'consolidarea dictatorii' presedintelui Nicolas Maduro, a denuntat luni Departamentul de Stat al SUA, potrivit AFP. "Tentativa lui Maduro de a exclude partidele de opozitie din alegerile prezidentiale este…

- Succes electoral pentru președintele venezuelean Nicolas Maduro, al carui partid a triumfat in alegerile locale de duminica. Socialiștii au caștigat 300 din totalul de 335 de primarii din țara. Un succes posibil și pentru ca cea mai mare parte a opoziției a boicotat scrutinul.

- „Vladimir Putin este unul dintre liderii mondiali cu cea mai mare autoritate, sub conducerea caruia Rusia a obținut rezultate extraordinare", declarația aparține președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon.

- Presedintele socialist venezuelean Nicolas Maduro a anuntat infiintarea ”Petro”, o moneda virtuala bazata pe rezervele de petrol ale tarii, in lupta impotriva ”blocadei financiare” a Statelor Unite, relateaza AFP, preluata de News.ro. ”Anunţ că Venezuela va implementa…

- Venezuela a anunțat ca va lansa o moneda digitala proprie, numita ”petro”, care va folosi tehnologia blockchain și care va fi garantata cu rezervele de țiței, gaze naturale, aur și diamante ale țarii, scrie Reuters . Anunțul vine in contextul in care țara sud-americana se afla intr-o profunda criza…

- Nicolas Maduro, presedintele de la Caracas, a anuntat ca Venezuela va lansa criptomoneda "petro" pentru a contracara "blocada" financiara americana si in conditiile in care tara se confrunta cu o grava criza economica, informeaza site-ul postului France 24. "Venezuela va crea o criptomoneda…

- Guvernul condus de Nicolas Maduro și opoziția din Venezuela au incheiat, sambata seara, o prima runda de negocieri, in Republica Dominicana, fara a ajunge la un acord, dar angajandu-se sa se revada pe 15 decembrie, transmite AFP. "Guvernul și opoziția au progresat de o maniera…

- In 2018 ''vom avea, grație lui Dumnezeu și poporului, realegerea fratelui nostru Nicolas Maduro ca președinte al Republicii'', a declarat Tareck El Aissami. Scrutinul prezidențial este prevazut in decembrie 2018, dar unii experți sunt de parere ca ar putea fi devansat in luna martie de catre…

- Fostul premier Dacian Cioloș și-a anunțat, sambata, participarea la prtestul care urmeaxa sa aiba loc duminica in Piața Victoriei. El transmite ca pachetul de modificare a legilor justiției trebuie retras complet din Parlament și orice modificare ar trebui dezbatuta cu experți din sistemul judiciar.…

- Sistemul electoral mixt ar trebui aplicat nu mai devreme de alegerile din 2022, susțin experții asociației Promo-LEX care au realizat o analiza ce vizeaza efectele care pot aparea in urma implementarii sistemului electoral mixt, in cadrul circumscripțiilor uninominale, in varianta in care au fost trasate…