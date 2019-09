Venezuela: Opoziţia anunţă încheiere dialogului cu regimul Maduro, mediat de Norvegia Opozitia din Venezuela a anuntat duminica ca dialogul cu guvernul, mediat de ministerul norvegian de externe si menit sa puna capat crizei politice, s-a incheiat la sase saptamani dupa ce presedintele Nicolas Maduro a suspendat participarea delegatiei sale, informeaza Reuters. Mare parte a negocierilor dintre cele doua tabere s-a desfasurat pe insula Barbados din Caraibe. Delegatia presedintele Maduro a parasit masa negocierilor in august, in semn de protest fata de regimul dur de sanctiuni impus de SUA regimului de la Caracas. Criticii dialogului din cadrul coalitiei de opozitie sustin ca Maduro… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

