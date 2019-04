Stiri pe aceeasi tema

- Leopoldo Lopez, unul dintre liderii opozitie venezuelene, s-a refugiat marti in ambasada chiliana la Caracas, a facut cunoscut seful diplomatiei de la Santiago de Chile, Roberto Ampuero, citat de dpa si...

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a inceput vineri la Santiago de Chile un turneu in America Latina, criza din Venezuela si prezenta in crestere a Chinei in regiune numarandu-se printre principalele subiecte abordate in convorbirile oficiale, transmite AFP. Mike Pompeo a fost primit…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat, sambata, ca atacuri impotriva sistemului electric al Venezuelei au fost intreprinse din Chile si Columbia cu sprijinul guvernului american, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Regimul de la Caracas atribuie Washingtonului, care il sustine pe…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat sambata ca atacuri impotriva sistemului electric al Venezuelei au fost intreprinse din Chile si Columbia cu sprijinul guvernului american, relateaza AFP. Regimul de la Caracas atribuie Washingtonului, care il sustine pe opozantul Juan Guaido si pe care…

- Statele Unite au promis o "reactie rapida" la orice "amenintare, violenta sau intimidare" impotriva opozantului venezuelean Juan Guaido, recunoscut de Washington ca presedinte interimar, la intoarcerea acestuia la Caracas, informeaza France Presse, potrivit agerpres.ro.Citește și: Anuntul…

- Susținatorii președinteleui auto-proclamat Juan Guaido, din Venezuela, ies sambata pe strazi pentru a-și arata sprijinul pentru acesta. Ei vor mai manifesta și impotriva liderului socialist Nicolas Maduro. Mii de oameni sunt așteptați sa iasa pe strazile capitalei Caracas, mobilizarea avand scopul de…

- Cei doi jurnaliști francezi reținuți în Venezuela, în timp ce relatau despre criza politica din țara, au fost eliberați joi, a anunțat postul de televiziune Quotidien TV, pentru care lucreaza aceștia, relateaza Reuters.”Suntem bucuroși sa va anunțam ca Baptiste des Monstiers și…

- "Confirmam arestarea a doi dintre compatriotii nostri in Venezuela", a declarat o sursa franceza. "Ambasada noastra a cerut protectia consulara in conformitate cu Conventia de la Viena si in special dreptul de acces'', a precizat sursa citata. Cei doi jurnalisti francezi sunt Pierre Caillet si Baptiste…