Venezuela: O nouă pană de curent în Caracas și în alte orașe Caracas și câteva mari orașe venezueliene au fost din nou scufundate în întuneric vineri seara, relateaza AFP.

Pana de curent a avut loc în jurul orei 19:10 ora locala (23:10 GMT), scufundând capitala în întuneric, cât și câteva alte orașe mari precum Maracaibo, Valencia și San Cristobal , potrivit informațiilor difuzate de catre rezidenți pe rețelele sociale.



Aceasta este cea de-a treia pana majora de la cea care a blocat țara între 7 și 14 martie, privând locuitorii de transport public, telefoane și internet și forțând…

