- Caracas și câteva mari orașe venezueliene au fost din nou scufundate în întuneric vineri seara, relateaza AFP.Pana de curent a avut loc în jurul orei 19:10 ora locala (23:10 GMT), scufundând capitala în întuneric, cât și câteva alte orașe mari…

- Crucea Rosie va distribui in urmatoarele doua saptamani ajutor umanitar in Venezuela pentru 650.000 de persoane, a anuntat vineri, la Caracas, presedintele Federatiei Internationale a Societatilor de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, Francesco Rocca, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, sprijinit de peste 50 de tari - printre care Statele Unite -, a afirmat marti ca prezenta militarilor rusi in Venezuela reprezinta o incalcare a Constitutiei, transmite AFP. "Se pare ca (guvernul lui Nicolas Maduro) nu are incredere in proprii militari, pentru…

- Ambasadorul german Martin Kriener este acuzat de ingerința in afacerile interne ale Venezuelei, dupa ce s-a deplasat personal la aeroportul internațional din Maiquetia pentru a lua parte la intoarcerea triumfala in țara, dupa un turneu in țari latino-americane, a liderului opoziției, președintele interimar…

- Statele Unite au promis luni o "reactie rapida" la orice "amenintare, violenta sau intimidare" impotriva opozantului venezuelean Juan Guaido, recunoscut de Washington ca presedinte interimar, la intoarcerea acestuia la Caracas, informeaza France Presse. "Statele Unite acorda o mare importanta intoarcerii…

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido, care se pregateste sa revina luni la Caracas dupa un mini-turneu in America de Sud, a avertizat duminica seara ca daca regimul lui Nicolas Maduro incearca sa il retina, "aceasta ar fi una din ultimele sale greseli", informeaza AFP. "Incercarea…

- Rusia a lansat un apel miercuri catre Juan Guaido, seful legislativului de la Caracas recunoscut ca presedinte interimar al Venezuelei de 50 de tari, sa negocieze cu Nicolas Maduro, intr-un context tensionat de divergente privind livrarile de ajutor umanitar, informeaza AFP. 'Exista propuneri pe…

- Ciocniri violente intre susținatorii lui Juan Guaido și forțele de ordine care ii sunt fidele lui Maduro au avut loc, miercuri noaptea, dupa ce liderul opoziției s-a autoproclamat președinte al țarii. Cel puțin șapte persoane au murit in timpul violențelor, scriu agențiile internaționale de presa. Zeci…