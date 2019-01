Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a indemnat joi la ”dialog” in vederea impiedicarii unei ”escaladari care sa conduca la un conflict ce ar fi un dezastru pentru populatia tarii si pentru regiune”, ultima dintr-o serie de reactii internationale dupa ce Statele Unite si alte tari din America…

- BUCUREȘTI, 24 ian - Sputnik, Evan Rautu. ”Armata respinge autoproclamarea presedintelui Parlamentului, Juan Guaido, ca presedinte interimar al Venezuelei”, a anuntat în timpul nopții ministrul Apararii din Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, transmit agențiile internaționale.…

- Venezuela este in pregul unui razboi civil! Potrivit BNL News, Garda Naționala din Venezuela a iceput sa trga cu muniție de razboi protestatarii anti-Maduro, imediat dupa ce Juan Guaido a s-a autoproclamat 'presedintele in exercitiu' al tarii. Afirmațiile sunt confirmate și de imaginile ce au aparut…

- Juan Guaido, liderul opozitiei si al Adunarii Nationale din Venezuela, s-a autoproclamat miercuri dupa-amiaza presedinte interimar al tarii, contestandu-l oficial pe presedintele Nicolas Maduro in contextul crizei politice grave. Nicolas Maduro tocmai a inceput al doilea mandat de presedinte al Venezuelei,…

- Vicepresedintele american Mike Pence a transmis marti un mesaj video de sprijin pentru venezueleni, pentru a-i incuraja pe cei care protesteaza impotriva presedintelui Nicolas Maduro si pentru a evidentia sustinerea americana pentru liderul de opozitie Juan Guaido, potrivit Reuters. Intr-un…

- Samanii din Peru, care an de an incearca prin ritualuri speciale sa prezica viitorul, nu au vesti bune. In 2019, spun ei, ne asteapta numeroase dezastre naturale precum cutremure si eruptii vulcanice. Au previziuni bune pentru cei din Venezuela. Si asta pentru ca samanii peruani prezic indepartarea…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, va avea miercuri convorbiri cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Moscova, cei doi lideri urmand sa evoce indeosebi problema unui ajutor financiar din partea Rusiei pentru Venezuela, tara cu o economie falimentara, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

