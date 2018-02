Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, si-a depus, marti, candidatura in cadrul alegerilor prezidentiale anticipate ce vor avea loc la data de 22 aprilie, iar opozitia venezueleana a anuntat ca va boicota scrutinul, informeaza site-ul postului France 24.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro si-a depus marti candidatura in alegerile prezidentiale anticipate prevazute pe 22 aprilie, pe care opozitia a anuntat ca le va boicota, scrie AFP. ”Acesta este planul patriei pentru 2025, care consta in consolidarea drumului si mostenirii mult iubitului nostru…

- Ionut Lupescu si-a prezentat luni programul cu care vrea sa readuca fotbalul românesc pe linia de plutire. "Kaiserul" a declarat ca programul reprezinta pentru el un manifest, o foaie pe care si-a asternut gândurile. Galeria Foto.

- Ionut Lupescu, care a fost pana acum functia de director al Comisiei Tehnice a UEFA, si-a lansat oficial, luni, candidatura la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal programate la 18 aprilie. Campania fostului international se va desfasura sub sloganul "Ionut Lupescu - Din nou pentru...

- Opozitia venezueleana a exclus miercuri o participare la scrutinul prezidential din 22 aprilie fara garantii din partea guvernului presedintelui socialist Nicolas Maduro in masura sa asigure un proces electoral liber si transparent, transmite AFP. "Nu contati pe Unitatea Democratica, nici pe popor,…

- Opozitia venezueleana a exclus miercuri o participare la scrutinul prezidential din 22 aprilie fara garantii din partea guvernului presedintelui socialist Nicolas Maduro in masura sa asigure un proces electoral liber si transparent, transmite AFP. "Nu contati pe Unitatea Democratica, nici pe popor,…

- Grupul de la Lima, format din 13 state latino-americane si Canada, a cerut marti reprogramarea alegerilor din Venezuela, informeaza Reuters si AFP. Alegerile nu pot fi libere si corecte, cata vreme in Venezuela exista detinuti politici, opozitia nu participa complet la procesul electoral, iar cetatenii…

- Deputatii europeni au cerut joi ca sanctiunile care vizeaza Venezuela sa fie extinse catre presedintele Nicolas Maduro, avertizand ca Uniunea Europeana nu recunoaste alegerile din tara latinoamericana decat daca sunt libere, relateaza AFP. Cu 480 de voturi ''pentru'', 51 ''impotriva'' si 70 de ''abtineri'',…

- Ionuț Lupescu (49 de ani) va candida la șefia Federației Romane de Fotbal, potrivit informațiilor obținute de www.realitatea.net. Anunțul oficial va fi facut, cel mai probabil, pana la finalul acestei luni.Contactați de www.realitatea.net, apropiații fostului internațional au dezvaluit: "Programul este…

- Rex Tillerson a declarat ca Statele Unite, Mexicul si Canada au avut deja o intrevedere trilaterala, saptamana trecuta, in cadrul careia au analizat impactul unei astfel de decizii.Tillerson a mai adaugat ca l-a informat pe presedintele american cu privire la dezvoltarea acestei idei."Mi-a…

- Consiliul Electoral National din Venezuela a anuntat miercuri ca alegerile prezidentiale se vor desfasura pe 22 aprilie, informeaza AFP. Adunarea Constituanta, care a luat locul Parlamentului dominat de opozitie, a decretat in ianuarie ca alegerile trebuie sa aiba loc inainte de sfarsitul lui aprilie,…

- Persoana de incredere a candidatului la postul de președinte al Rusiei Vladimir Putin urmeaza sa-i transmita acestuia legitimația care confirma inregistrarea lui in calitate de candidat la cea mai inalta funcție in stat.

- Președintele Vladimir Putin și-a inregistrat oficial candidatura la alegerile prezidențiale din 18 martie, a transmis, marți, Comisia Electorala Centrala din Rusia, citata de Xinhua Putin a anunțat, in luna decembrie, ca se va inscrie in cursa electorala și ca va candida independent. El a spus ca se…

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, sustine ca Statele Unite iau in considerare interzicerea importurilor de petrol din Venezuela. "Situatia din Venezuela se inrautateste. Unul dintre aspectele care trebuie luate in considerare, daca se adopta sanctiuni petroliere, este efectul asupra…

- Prezentatoarea TV Ksenia Sabciac, care candideaza pentru alegerile prezidențiale din Rusia, și-a anunțat intenția de a participa la alegerile pentru Duma de Stat in 2021. Imediat dupa alegerile din martie, ea va incepe sa-și formeze mișcarea.

- Seful statului venezuelean, Nicolas Maduro, a fost investit vineri de partidul aflat la putere pentru a fi candidatul sau la prezidentialele anticipate care urmeaza sa aiba loc la 30 aprilie intr-o tara aflata in plina criza economica, relateaza AFP. "Aprobat prin ovatii. Sunteti oficial candidatul…

- Curtea Suprema a Venezuelei i-a interzis, saptamana trecuta, coalitia opozitiei, sa candideze la alegerile prezidentiale, oferind astfel mai multe sanse de intoarcere a liderului Nicolas Maduro, care a condus tara intr-o criza politica si economica.Data alegerilor nu a fost inca aleasa,…

- Argentina nu va recunoaste rezultatele urmatoarelor alegeri anticipate din Venezuela, a declarat presedintele argentinian Mauricio Macri, acuzandu-l pe liderul Nicolas Maduro ca s-ar la afla la conducerea unei dictaturi, informeaza site-ul postului France24.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut, vineri, impunerea de noi sanctiuni la nivelul Uniunii Europene impotriva Venezuelei, ca urmare a deciziei Curtii Supreme de la Caracas privind interzicerea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale anticipate din 30 aprilie, relateaza Reuters.

- Organizarea de alegeri a fost decisa de Adunarea Constituanta de la Caracas, fiind denuntate de Washington ca un mijloc de a ocoli regulile democratice si a intari puterea presedintelui."Aceste alegeri nu ar fi nici libere, nici corecte. Ar agrava numai tensiunile interne si nu ar permite…

- Statele Unite au denuntat miercuri proiectul Venezuelei de a organiza alegeri prezidentiale înainte de sfârsitul lunii aprilie, considerând ca un astfel de vot nu ar fi nici liber, nici corect, relateaza AFP. Organizarea de alegeri a fost decisa de Adunarea constituanta de la Caracas,…

- Statele Unite au denuntat miercuri proiectul Venezuelei de a organiza alegeri prezidentiale inainte de sfarsitul lunii aprilie, considerand ca un astfel de vot nu ar fi nici liber, nici corect, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Organizarea de alegeri a fost decisa de Adunarea constituanta…

- Adunarea constituanta pro-guvernamentala a Venezuelei a decis sa organizeze alegeri prezidențiale anticipate pina la sfirșitul lunii aprilie. Nicolas Maduro vrea sa profite de haosul din rindul opoziției și sa iși asigure un nou mandat in plina criza economica, scrie BBC News. Președintele Nicolas Maduro…

- Adunarea constituanta pro-guvernamentala a Venezuelei a decis sa organizeze alegeri prezidențiale anticipate pana la sfarșitul lunii aprilie. Nicolas Maduro vrea sa profite de haosul din randul opoziției și sa iși asigure un nou mandat in plina criza economica, scrie BBC News. Președintele Nicolas Maduro…

- In Venezuela vor avea loc cel mai tarziu la 30 aprilie alegeri prezidentiale anticipate, anunta AFP. Decretul de convocare a alegerilor a fost propus de numarul doi al regimului de la Caracas, Diosdado Cabello, si adoptat in unanimitate, marti, de Adunarea Constituanta. Puterea din Venezuela…

- Administratia din Venezuela, afectata de o grava criza economica si sociala, a convocat marti alegeri prezidentiale anticipate in care va candida si presedintele in functie, Nicolas Maduro, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea adaugand ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru Liviu Dragnea sau partidul.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia în calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, spunând ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale. Aceasta a punctat ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca și-a rugat colegii din PSD sa nu o mai masoare in sondaje pentru alegerile preizdențiale pentru ca nu dorește sa candideze in anul 2019.”I-am rugat și pe colegii mei sa nu ma mai masoare in sondaje, sa nu imi mai vehiculeze numele…

- 1. Klaus Iohannis nominalizeaza premierul propus de PSD PSD ramane la guvernare. Practic, activul PSD-ului nu sufera, PNL-ul ramane intr-o poziție secundara USR-ului. Liberalii vor continua sa faca același tip de opoziție, fara acțiuni concrete. USR-ul va face probabil in același mod, opoziție…

- Dan Barna: USR cere alegeri anticipate Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate 'careia sa-i pese de guvernarea Romaniei'. 'De un an de zile PSD isi bate joc de cetatenii…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a anuntat ca va candida la alegerile prezidentiale din 2019, chiar daca partidul din care face parte nu il va desemna drept candidat la viitorul Congres. 0 0 0 0 0 0

- Dragnea: Ar fi o mare greșeala desemnarea de acum a candidatului la prezidențiale Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, insa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut in cadrul unei noi intalniri…

- In timp ce protestele sangeroase si duritatea recesiunii lovesc Venezuela, Luisa Ortega Diaz, fostul procuror sef al Venezuelei incearca sa imbunatateasca peisajul politic al statului, pledand public impotriva presedintelui Nicolas Maduro, si a jocurilor de putere la care acesta apeleaza pentru…

- Curtea Suprema a Rusiei a respins apelul inaintat de liderul opozitiei ruse, Alexei Navalnii, impotriva interdictiei de a candida la alegerile prezidentiale. Interdictia i-a fost impusa lui...

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza agentia AFP, citata de HotNews.ro. Asezat ...

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza AFP.

- Vladimir Putin, care doreste sa candideze la al patrulea mandat in alegerile prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor de filmat ale televiziunilor, dosarul de candidat la Comisia Electorala Centala, relateaza AFP.Asezat la un birou, presedintele rus si-a prezentat…

- Guvernul brazilian l-a declarat marti "persona non grata" pe insarcinatul cu afaceri al Venezuelei, Gerardo Antonio Delgado Maldonado, o masura de reciprocitate fata de aceeasi decizie luata de Adunarea Nationala Constituanta venezueleana in privinta ambasadorului Braziliei la Caracas, transmite…

- In total, 44 de opozanti ai presedintelui socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, au fost eliberati in trei zile la recomandarea Adunarii Constituante, a anuntat luni o organizatie neguvernamentala pentru apararea drepturilor omului, scrie AFP. Dintre acestia, opt au fost pusi in libertate luni,…

- In total, 44 de opozanti ai presedintelui socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, au fost eliberati in trei zile la recomandarea Adunarii Constituante, a anuntat luni o organizatie neguvernamentala pentru apararea drepturilor omului, scrie AFP. Dintre acestia, opt au fost pusi in libertate…

- Comisia Electorala din Rusia a respins oficial candidatura lui Alexei Navalnii, considerat principalul opozant al lui Vladimir Putin, la alegerile prezidențiale din martie 2018, relateaza AP. Cu o zi in urma, acesta anunțase ca a strans numarul necesar de semnaturi. Comisia Electorala din Rusia a anunțat…

- Compania petroliera de stat PDVSA din Venezuela a anuntat sambata ca a semnat cu gigantul rus Rosneft o serie de acorduri in domeniile petrolier si gazelor naturale, cu ocazia unei reuniuni la Caracas la care a participat presedintele Nicolas Maduro, relateaza AFP. "Sunt in studiu aliante…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a condamnat, luni, anuntul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro potrivit caruia principalele partide de opozitie nu au dreptul sa participe la alegerile prezidentiale din 2018, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Nicolas Maduro a facut anuntul dupa incheierea alegerilor pentru primariile din 300 de orase ale tarii. Alegerile locale din Venezuela au fost boicotate de trei partide de opozitie, care au declarat ca scrutinul este "un exercitiu de dictatura".Maduro a afirmand ca partidele de opozitie…

- Excluderea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale din 2018 din Venezuela urmareste 'consolidarea dictatorii' presedintelui Nicolas Maduro, a denuntat luni Departamentul de Stat al SUA, potrivit AFP. "Tentativa lui Maduro de a exclude partidele de opozitie din alegerile prezidentiale este…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin și-a anunțat candidatura pentru alegerile prezidențiale din martie 2018, transmite tvrain.ru. Anunțul a fost facut la un concert jubiliar dedicat fabricii auto Gorikii. "Imi voi inainta candidatura pentru postul de președinte al Federației Ruse. [...] Nu…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro recurge la monedele virtuale pentru a scapa de sanctiunile financiare impuse de SUA anuntand lansarea “petro“, o criptomoneda bazata pe rezerve petroliere, in scopul sustinerii unei economii aflate in pragul colapsului, relateaza Reuters. Liderul a…

- Presedintele socialist venezuelean Nicolas Maduro a anuntat infiintarea ”Petro”, o moneda virtuala bazata pe rezervele de petrol ale tarii, in lupta impotriva ”blocadei financiare” a Statelor Unite, relateaza AFP, preluata de News.ro. ”Anunţ că Venezuela va implementa…