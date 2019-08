Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Donald Trump a declarat joi ca ia în considerare posibilitatea de a declara Venezuela zona de carantina sau de a aplica o blocada, în contextul în care SUA intensifica presiunile pentru a-l determnia pe Nicolas Maduro sa renunțe la putere, scrie Reuters. Trump…

- ONU a acuzat Venezuela de faptul ca utilizeaza strategii menite sa insufle frica cetațenilor pentru a pastra puterea, înlaturând oponenții prin execuții ilegale, scrie BBC News. Victimele sunt arestate și împușcate, iar scena crimei este manipulata astfel încât…

- Președintele Donald Trump ar urma sa-l numeasca pe Tomas Philipson, fost profesor la Universitatea din Chicago și expert in economie in domeniul sanatații, drept urmatorul președinte al Consiliului consilierilor economici, inlocuindu-l pe Kevin Hassett, a informat Politico vineri citat de Reuters.

- Cel de-al doilea program de arme de distrugere în masa din Coreea de Nord încalca rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU, a declarat marți purtatorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, când a fost întrebat despre lansarea recenta de rachete de catre Phenian,…

- Aparatul a aterizat pe aeroportul din Maiquetia, langa Caracas, cu o incarcatura de material medical si chirurgical destinat spitalelor publice venezuelene, a precizat guvernul.Aceste materiale medicale ar urma sa remedieze in parte severa penurie din acest domeniu in Venezuela, lovita…

- Fortele de securitate ale Venezuelei i-au impiedicat pe parlamentarii opozitiei sa intre in cladirea Parlamentului pentru sesiunea de marti, la o saptamana dupa ce Curtea Suprema a ridicat imunitatea mai multor parlamentari, informeaza Reuters.

- Fostul șef al serviciului de informații din Venezuela (SEBIN), care a fost înlocuit saptamâna trecuta dupa o tentativa de revolta militara împotriva președintelui Nicolas Maduro, le-a cerut joi venezuelenilor sa construiasca un nou stat și sa combata corupția, relateaza Mediafax, citând…