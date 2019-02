Venezuela: Nicolas Maduro, de acord cu convocarea alegerilor anticipate

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, s-a declarat sambata favorabil convocarii alegerilor legislative anticipate in cursul acestui an, alegeri care daca s-ar desfasura la termen ar avea loc anul viitor, transmite AFP. Adunarea Constituanta, fidela actualei puteri, cere ''alegeri…

- (foto: Reuters) Venezuela are cele mai mari rezerve confirmate de petrol din lume si este a sasea tara de pe glob in ceea ce priveste rezervele de gaz natural. In 1950, Venezuela avea al patrulea Produs Intern Brut pe locuitor din lume, fiind de patru ori mai bogata decat Japonia si de 12 ori mai prospera…

- Liderul socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a acuzat miercuri pe președintele SUA, Donald Trump, ca ar fi ordonat asasinarea sa, în timp ce miercuri sunt așteptate proteste, la apelul liderului opoziției, Juan Guaido, în încercarea de a câștiga sprijinul armatei, principalul…

- Atasatul militar al Venezuelei la Washington, col. Jose Luis Silva, a declarat sambata ca nu-l mai recunoaste pe Nicolas Maduro drept presedinte legitim al tarii si a facut apel la "fratii militari" sa-l sustina pe presedintele autoproclamat Juan Guaido, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Statele Unite au cerut convocarea de urgenta a Consiliului de Securitate in urma crizei din Venezuela. Washingtonul il sustine pe liderul opozitiei, Juan Guaido, care si-a asumat conducerea tarii, si vrea sa-l schimbe pe Nicolas Maduro.

- Venezuela a intrat într-o confruntare politica fara precedent, cu doi președinți, Nicolas Maduro și Juan Guaido, care își revendica în același timp puterea, în timp ce venezuelienii ies din nou spre strada.

- Congresul condus de opozitia din Venezuela l-a declarat pe presedintele Nicolas Maduro ca fiind "nelegitim", apropiindu-se de punerea in aplicare a unui plan de contestare a liderului socialist prin instituirea unui guvern interimar si organizarea alegerilor anticipate, relateaza Associated Press,…

- Vicepresedintele american Mike Pence a discutat marti la telefon cu presedintele Parlamentului venezuelean Juan Guaido, arestat pentru scurt timp duminica în tara sa, si a subliniat "leadership-ul sau curajos", au indicat într-un comunicat serviciile vicepresedintelui american,…