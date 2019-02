Stiri pe aceeasi tema

- Compania de petrol a Venezuelei, PDVSA, deținuta in totalitate de stat, le cere clienților joint venture-urilor in care este implicata sa depuna veniturile din vanzarile de petrol intr-un cont deschis recent la Gazprombank AO, o banca din Rusia, informeaza site-ul agenției de știri Reuters, conform…

- Banca Centrala a Venezuelei ar intentiona sa expedieze 15 tone de aur in zilele urmatoare in Emiratele Arabe Unite (EAU) pentru a obtine lichiditati in euro, cu scopul de a mentine solvabilitatea acestei tari membre a Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC), a dezvaluit joi seara un inalt…

- O schimbare de Guvern in Venezuela ar fi o favoare facuta de catre Venezuela pentru Rusia și China, a declarat joi Juan Guaido, lider al opoziției și președinte autoproclamat, intr-un interviu pentru agenția de presa Reuters, potrivit Mediafax. Juan Guaido a anunțat ca a trimis comunicari…

- Presedintele Nicolas Maduro a dat asigurari ca Venezuela isi va achita datoriile externe, liderul de la Caracas afirmand intr-un interviu acordat miercuri agentiei ruse de presa RIA, preluata de Reuters, ca tara sa isi onoreaza intotdeauna obligatiile, relateaza Agerpres.Citește și: Apple…

- Sanctiunile impuse de Statele Unite asupra companiei petroliere de stat din Venezuela sunt ilegale iar Rusia va lua toate masurile necesare pentru a sustine administratia presedintelui Nicolas Maduro, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, scrie Reuters, informeaza News.ro.Lavrov…

- Dupa Siria, Venezuela a devenit un nou cap de lupta antre Statele Unite si Rusia. Rusia a trimis sute de agenti ai unor firme de securitate private pentru a-i asigura protectia presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, contestat de Statele Unite in contextul crizei politice grave, afirma surse citate…

- Administrația de la Moscova il recunoaște pe Nicolas Maduro drept președintele legitim al Venezuelei și considera ca incercarile externe de a uzurpa puterea incalca legislația internaționala, a declarat Dimitri Peskov, purtatorul de cuvant de la Kremlin, citat de Reuters, potrivit mediafax.Citește…