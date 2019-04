Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul pentru Securitate Nationala al Casei Albe, John Bolton, a cerut marti armatei venezuelene sa apere ''institutiile legitime impotriva uzurparii democratiei'', intr-un mesaj pe Twitter de sustinere fata de liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, recunoscut de SUA si de alte circa 50…

- Presedintele american Donald Trump, care a primit-o miercuri in Biroul Oval pe Fabiana Rosales, sotia liderului opozitiei venezuelene Juan Guaido, ”Prima Doamna a Venezulei” potrivit Casei Albe, a cerut retragerea trupelor ruse trimise in weekend in aceasta tara, fara sa excluda vreo optiune in a…

- Consilierul pe securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, John Bolton, a declarat ca presedintele venezuelean Nicolas Maduro si aliatii sai vor fi „strangulati financiar” daca vor continua sa se agate de putere, scrie Reuters, potrivit news.ro.„Dupa cum a afirmat clar presedintele…

- Germania si aliatii sai europeni vor continua sa il sustina pe Juan Guaido, liderul opozitiei si presedintele autoproclamat al Venezuelei, a informat ministrul german de Externe Heiko Maas miercuri dupa ce guvernul de la Caracas l-a expulzat pe ambasadorul german, scrie Reuters, informeaza News.ro.Citește…

- Adjunctul atasatului militar al Venezuelei la ONU Pedro Chirinos a anuntat, intr-uo inregistrare video difuzata pe retele de socializare, ca il recunoaste pe liderul opozitiei Juan Guaido drept presedinte interimar al tarii, sporind presiunea asupra sefului statului Nicolas Maduro, relateaza Reuters…

- Presedintele autodeclarat al Venezuelei, Juan Guaido, spune ca lucreaza la restabilirea legaturilor cu Israelul, pe care Caracas le-a suspendat in urma cu un deceniu in semn de solidaritate cu palestinienii, relateaza Reuters. Israelul se numara printre puterile aliate ale SUA care il sustin pe opozantul…

- Susținatorii președinteleui auto-proclamat Juan Guaido, din Venezuela, ies sambata pe strazi pentru a-și arata sprijinul pentru acesta. Ei vor mai manifesta și impotriva liderului socialist Nicolas Maduro. Mii de oameni sunt așteptați sa iasa pe strazile capitalei Caracas, mobilizarea avand scopul de…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri ca Rusia nu il recunoaste drept presedinte al Venezuelei pe liderul opozitiei de la Caracas, Juan Guaido, transmite Reuters. Guaido, care s-a autoproclamat sef al statului pe 23 ianuarie, a declarat joi agentiei Reuters ca a trimis…