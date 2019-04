Stiri pe aceeasi tema

- Confruntari violente au loc marti intre manifestanti sustinatori ai opozitiei venezuelene si fortele de ordine, in timp ce guvernul presedintelui Nicolas Maduro afirma ca a dejucat tentativa ''lovitura de stat'' a opozantului autoproclamat presedinte Juan Guaido, care mai devreme anuntase dintr-o…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat, sambata, ca atacuri impotriva sistemului electric al Venezuelei au fost intreprinse din Chile si Columbia cu sprijinul guvernului american, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Regimul de la Caracas atribuie Washingtonului, care il sustine pe…

- Presedintele american Donald Trump, care a primit-o miercuri in Biroul Oval pe Fabiana Rosales, sotia liderului opozitiei venezuelene Juan Guaido, ”Prima Doamna a Venezulei” potrivit Casei Albe, a cerut retragerea trupelor ruse trimise in weekend in aceasta tara, fara sa excluda vreo optiune in a…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca soldații ruși trebuie sa paraseasca Venezuela, solicitarea sa venind la câteva zile dupa ce un contingent militar rusesc a sosit în apropiere de Caracas, capitala Venezuelei. "Rusia trebuie sa iasa din…

- Juan Guaido a cerut luni intregii populatii din Venezuela sa manifesteze din nou la Caracas si pretutindeni, marti, la ora locala 15.00, impotriva penei de electricitate care afecteaza tara de joia trecuta. ''Maine, la ora 15.00, intreaga Venezuela in strada'', a afirmat Guaido in fata Adunarii Nationale…

- Uniunea Europeana va raspunde evoluțiilor viitoare din Venezuela și amenințarea cu sancțiuni suplimentare împotriva președintelui socialist Nicolas Maduro ramâne înca valabila, a declarat joi ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, relateaza Mediafax citând Reuters. Statele…

- Seful legislativului venezuelean Juan Guaido, care l-a sfidat pe presedintele Nicolas Maduro autoproclamandu-se 'presedinte interimar' al Venezuelei, a recunoscut ca intre opozitie si reprezentanti ai armatei si serviciilor de securitate au avut loc intalniri secrete si a dat asigurari ca majoritatea…

- Liderul socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a acuzat miercuri pe președintele SUA, Donald Trump, ca ar fi ordonat asasinarea sa, în timp ce miercuri sunt așteptate proteste, la apelul liderului opoziției, Juan Guaido, în încercarea de a câștiga sprijinul armatei, principalul…