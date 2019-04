Stiri pe aceeasi tema

- Leopoldo Lopez, unul dintre liderii opozitie venezuelene, s-a refugiat marti in ambasada chiliana la Caracas, a facut cunoscut seful diplomatiei de la Santiago de Chile, Roberto Ampuero, citat de dpa si EFE. Lopez, sotia sa, Lilian Tintori, si fiica lor au "intrat ca invitati in resedinta…

- Alimentarea cu energie electrica s-a intrerupt la ora locala 13.20 in majoritatea cartierelor din capitala Caracas, iar pe Twitter se semnaleaza lipsa curentului si in alte mari orase din vestul tarii, printre care Barquismento si Barinas, precum si in zona de frontiera cu Columbia. La Maracaibo,…

- Presedintele ales al Venezuelei, Nicolas Maduro, a pus joi pe seama „imperialismului american” o pana de curent care a afectat mare parte din teritoriul tarii sale, transmite Agerpres. Secretarul de stat american Mike Pompeo a raspuns tot prin intermediul retelelor de socializare: „Pana de curent…

- Aceste declaratii ambigue cu privire la subiecte controversate din partea unui sef de stat care face constant elogiul dictaturii militare (1964-1985) au fost pronuntate in cursul unei ceremonii oficiale a puscasilor marini la Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro, 63 de ani, el insusi fost capitan in armata,…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, sustinator al liderului de la Caracas, Nicolas Maduro, a dezmintit marti afirmatiile potrivit carora responsabili venezueleni de rang inalt au fugit in Turcia, relateaza AFP. "Nimeni nu a fugit din Venezuela pentru a se refugia in tara mea", a declarat…

- Autoritatile din Venezuela au informat sase jurnalisti de la televiziunea americana Univision ca vor fi expulzati, dupa un interviu cu presedintele Nicolas Maduro, in cursul caruia un jurnalist i-a aratat liderului de la Caracas imagini cu venezueleni cautand mancare intr-o masina de gunoi.

- O femeie a fost ucisa si alte 15 persoane ranite intr-o confruntare intre populatia indigena si soldati venezueleni in zona de granita a Venezuelei cu Brazilia, a afirmat vineri pe Twitter un parlamentar al...

- Administratia Vladimir Putin a transmis, vineri seara, Washingtonului, ca "nu fura" resursele Venezuelei, cerand Statelor Unite sa evite comiterea unei noi "agresiuni" si schimbarea ordinii constitutionale intr-un stat suveran.Rusia "nu fura resurse din Venezuela", a transmis Ambasada rusa…