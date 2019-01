Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul spaniol de externe Josep Borrell a declarat vineri ca daca presedintele venezuelean Nicolas Maduro nu convoaca in scurt timp alegeri libere, atunci liderul opozitiei, Juan Guaido, trebuie sa fie recunoscut ca presedinte intermar, pentru a organiza alegerile, informeaza Reuters si AFP. Guaido…

- Un semnal important a venit și din partea lui Vladimir Putin, care a discutat telefonic cu Maduro și caruia i-a transmis „susținerea” sa in fața unei „crize provocate din exterior”. 08:50: Liderul opoziției Juan Guaido a declarat ca ia in calcul aministia pentru președintele Nicolas Maduro in cazul…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a primit joi asigurari de ''loialitate'' din partea armatei pentru a contracara sustinerea internationala fata de presedintele parlamentului, Juan Guaido, care s-a autoproclamat miercuri ''presedinte interimar'' si a fost recunoscut in acest post de presedintele…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a primit joi sprijinul armatei pentru contracararea susținerii internaționale pentru șeful Parlamentului, Juan Guaido, autoproclamat cu o zi in urma "președinte" interimar și imediat recunoscut de Statele Unite și aliații sai in regiune, scrie AFP. Un semnal…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a indemnat joi la ”dialog” in vederea impiedicarii unei ”escaladari care sa conduca la un conflict ce ar fi un dezastru pentru populatia tarii si pentru regiune”, ultima dintr-o serie de reactii internationale dupa ce Statele Unite si alte tari din America…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat miercuri ca tara sa intrerupe relatiile diplomatice cu Statele Unite, dupa ce Donald Trump l-a recunoscut pe liderul opozitiei, Juan Guaido, ca presedinte interimar, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Jens Stoltenberg, AVERTISMENT…

