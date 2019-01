Venezuela: Maduro respinge ultimatumul european privind convocarea de alegeri

Stiri pe aceeasi tema

- Venezuela a respins ultimatumul europenilor, a declarat seful unei diplomatii pentru agentia franceza de stiri, dupa ce Franta, Spania, Germania si Marea Britanie s-au declarat pregatite sa-l recunoasca pe opozantul Juan Guaido drept presedinte al Venezuelei, in termen de opt zile, in cazul in care…

- Venezuela a respins categoric sambata la ONU ultimatumul lansat de catre mai multe tari europene care i-au dat un termen de opt zile pentru a convoca alegeri amenintand ca, in caz contrar, vor recunoaste puterea opozantului Juan Guaido, relateaza AFP si DPA. ''Nimeni nu ne va da…

- Spania, Franta si Germania i-au dat un termen de opt zile presedintelui venezuelean Nicolas Maduro pentru a convoca alegeri, in caz contrar ele il vor recunoaste pe opozantul Juan Guaido drept ''presedinte'' al Venezuelei care sa organizeze scrutinul respectiv, relateaza AFP si Reuters.…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a spus vineri ca este pregatit sa îl întâlneasca pe șeful Parlamentului, Juan Guaido, care s-a autoproclamat miercuri președinte interimar. Șeful Parlamentului venezuelean, a spus, în schimb, ca nu va accepta ”un fals dialog”,…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez si-a aratat sustinerea fata de liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, scrie Reuters, informeaza News.ro.Intr-o convorbire telefonica, Sanchez i-a transmis lui Guaido ca sustine legitimitatea parlamentului din Venezuela si a cerut alegeri libere.…

- Ministrul adjunct de externe rus, Serghei Riabkov, a avertizat SUA impotriva unei eventuale intervenii militare in Venezuela, afirmand ca o asemenea actiune ar fi catastrofica. Moscova si-a reafirmat sprijinul pentru presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro. La randul lor, SUA si alte cateva state l-au…

- Vicepresedintele american Mike Pence a discutat marti la telefon cu presedintele Parlamentului venezuelean Juan Guaido, arestat pentru scurt timp duminica în tara sa, si a subliniat "leadership-ul sau curajos", au indicat într-un comunicat serviciile vicepresedintelui american,…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a declarat miercuri, fara sa ofere dovezi, ca John Bolton, consilierul pe securitate nationala din SUA, planuieste sa invadeze Venezuela, scrie Reuters.