- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, a anuntat duminica reluarea dialogului, in prezent suspendat, dintre opozitie si guvernul Nicolas Maduro in Barbados, fara sa precizeze data la care vor avea loc aceste negocieri, transmite AFP. Aceasta reuniune cu "reprezentanti ai regimului uzurpator" pe…

- Presedintele Donald Trump a declarat ca l-a invitat pe liderul nord-coreean Kim Jong Un sa viziteze Statele Unite, la scurt timp dupa ce a mers alaturi de acesta pe teritoriul Coreii de Nord, o premiera pentru un presedinte american, relateaza duminica AFP si Reuters. "Se va intampla intr-o zi sau alta",…

- Guvernul președintelui Venezuelei Nicolas Maduro si echipa liderului opoziției, Juan Guaido, vor relua negocierile pentru a incerca sa rezolve criza in care se afla tara, au declarat persoane familiarizate cu discuțiile purtate sambata, relateaza Reuters.

- Caracasul a invitat-o pe Michelle Bachelet in urma cu mai multe luni, insa Inaltul Comisar a explicat presei ca aceasta vizita nu putea avea loc fara anumite garantii, pe care totusi ONU nu le-a detaliat. In cursul vizitei sale, fosta presedinta chiliana are prevazuta o intalnire cu presedintele…

- Liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, a declarat vineri ca opoziția nu are niciun plan privind participarea la o noua runda de mediere în Norvegia, dupa ce eforturile privind rezolvarea crizei venezuelene s-au încheiat luna trecuta fara un rezultat, relateaza Reuters citat de Mediafax.Discuțiile…

- Pentru a doua oara in interval de cateva saptamani, delegatii ale celor doua tabere s-au reunit in aceasta saptamana in Norvegia pentru discutii ce urmaresc gasirea unei solutii la criza politica ce afecteaza tara de mai multe luni. 'Partile si-au demonstrat vointa de a avansa in cautarea unei solutii…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a propus luni organizarea de alegeri parlamentare anticipate, în contextul în care Parlamentul de la Caracas este condus de opoziție, potrivit Reuters citat de Mediafax.Opoziția, condusa de Juan Guaido, a câștigat alegerile parlamentare din…