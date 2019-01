Nicolas Maduro nu are autoritatea pentru a rupe relatiile diplomatice ale Venezuelei cu Statele Unite, a afirmat miercuri Departamentul de Stat american, dupa ce liderul de la Caracas a acordat un termen de 72 de ore reprezentantilor diplomatici ai SUA sa paraseasca tara, transmite AFP.



"Statele Unite nu recunosc regimul Maduro (...) In consecinta, Statele Unite nu considera ca fostul presedinte Nicolas Maduro are autoritatea legala pentru a rupe relatiile diplomatice cu Statele Unite sau pentru a declara diplomatii nostri persona non grata", a declarat Departamentul de Stat intr-un…