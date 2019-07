Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, i-a luat vineri apararea ministrului sau Tareck El Aissami, luat ca tinta, in opinia sa, de Washington si "tradatori" din guvern care sustin ca are legaturi cu miscarea siita Hezbollah, relateaza AFP. In cursul unui discurs public la care a asistat si Tareck El Aissami, Nicolas Maduro a afirmat ca guvernul american "isi petrece timpul atacandul-l" pe ministrul industriei, "deoarece este fiul unui cuplu arab (...) si este provenit dintr-o familie in parte din Siria, in parte din Liban". "Vor sa ii gaseasca legaturi cu Hezbollah. Il cunosc bine pe Tareck,…