'Am decis ca incepand de joi, ora 20.00 (00.00 GMT), frontiera terestra cu Brazilia sa ramana total inchisa pana la noi ordine', a declarat seful statului in cadrul unei reuniuni cu inaltul comandament militar. Guvernul venezuelean incearca sa previna intrarea in tara a unor ajutoare umanitare, pe care le considera un pretext pentru o interventie militara americana.

Brazilia, alaturi de SUA

Presedintele brazilian Jair Bolsonaro s-a alaturat Statelor Unite in promisiunile de ajutor umanitar pentru Venezuela. Un centru de colectare a ajutorului este creat in statul brazilian de…