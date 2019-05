Stiri pe aceeasi tema

- Confruntari violente au loc marti intre manifestanti sustinatori ai opozitiei venezuelene si fortele de ordine, in timp ce guvernul presedintelui Nicolas Maduro afirma ca a dejucat tentativa ''lovitura de stat'' a opozantului autoproclamat presedinte Juan Guaido, care mai devreme anuntase…

- Juan Guaido, lider al opoziției din Venezuela și președinte interimar autoproclamat, a facut apel la organizarea de noi proteste impotriva lui Nicolas Maduro in contexul noilor pene de curent naționale, relateaza BBC, potrivit Mediafax.„A venit momentul revoltei in toate statele, in toate…

- Juan Guaido a cerut luni intregii populatii din Venezuela sa manifesteze din nou la Caracas si pretutindeni, marti, la ora locala 15.00, impotriva penei de electricitate care afecteaza tara de joia trecuta. ''Maine, la ora 15.00, intreaga Venezuela in strada'', a afirmat Guaido in fata Adunarii Nationale…

- Presedintele ales al Venezuelei, Nicolas Maduro, si liderul opozitiei, Juan Guaido, autoproclamat sef al statului, si-au chemat sustinatorii sa manifesteze sambata, in timp ce mai multe orașe au ramas fara electricitate de joi dupa-amiaza din cauza unor probleme la centrala Guri. Pana de curent a…

- Militari venezueleni au intarit joi dimineata blocada pe un pod situat la frontiera cu Columbia pentru a opri intrarea ajutorului umanitar acordat de SUA, subiect al unei dispute intre guvernul lui Tienditas, si opozantul Juan Guaido, relateaza AFP.Noi containere au fost plasate pe podul Tienditas,…

- Președintele SUA, Donald Trump, va rosti luni un discurs despre situația din Venezuela și "pericolele socialismului", urmand sa isi exprime din nou sprijinul pentru Juan Guaido, liderul opoziției de la Caracas, a declarat un oficial de la Casa Alba, potrivit postului CBS, scrie Mediafax.Trump,…

- Președintele SUA Donald Trump a spus din nou ca trimiterea armatei americane in Venezuela "este o opțiune" pentru rezolvarea crizei politice din țara sud-americana. "Trimiterea armatei Statelor Unite in Venezuela pentru a rezolva criza este o opțiune", a transmis Donald Trump intr-o emisiune televizata,…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, s-a declarat sambata favorabil convocarii alegerilor legislative anticipate in cursul acestui an, alegeri care daca s-ar desfasura la termen ar avea loc anul viitor, transmite AFP. Adunarea Constituanta, fidela actualei puteri, cere ''alegeri…