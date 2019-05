Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca președintele Trump este gata, daca este necesar, sa implice armata americana în Venezuela, unde marți au avut loc ciocniri violente dupa ce un grup de soldați s-a ridicat împotriva președintelui Nicolas Maduro.”O…

- Presedintele autoproclamat al Venezuelei, opozantul Juan Guaido, le-a cerut compatriotilor sai sa se pregateasca miercuri pentru ''faza finala'' a planului de inlaturare a lui Nicolas Maduro, in contextul in care liderul venezuelean aflat in dificultate a sustinut ca ''tentativa…

- Presedintele ales al Venezuelei, Nicolas Maduro, si liderul opozitiei, Juan Guaido, autoproclamat sef al statului, si-au chemat sustinatorii sa manifesteze sambata, in timp ce pana de curent la scara nationala continua, transmite AFP. De joi dupa-masa, capitala si aproape toate ...

- Presedintele ales al Venezuelei, Nicolas Maduro, si liderul opozitiei, Juan Guaido, autoproclamat sef al statului, si-au chemat sustinatorii sa manifesteze sambata, in timp ce mai multe orașe au ramas fara electricitate de joi dupa-amiaza din cauza unor probleme la centrala Guri. Pana de curent a…

- Statele Unite au trimis avioane care transporta produse umanitare la granita Columbiei cu Venezuela. Produsele au fost trimise la solicitarea liderului opozitiei Juan Guaido, dar presedintele Nicolas Maduro sustine ca operatiunea este un pretext al Washingtonului pentru o inteventie militara. Aeronave …

- Juan Guaido, președintele autoproclamat al Venezuelei, a acuzat armata ca vrea sa "fure" ajutorul umanitar destinat tarii sale pentru ca acesta sa fie distribuit de catre guvernul lui Nicolas Maduro. Intr-o conferinta de presa la Caracas in cursul careia a multumit celor 19 tari europene care l-au…

- Președintele SUA Donald Trump a spus din nou ca trimiterea armatei americane in Venezuela "este o opțiune" pentru rezolvarea crizei politice din țara sud-americana. "Trimiterea armatei Statelor Unite in Venezuela pentru a rezolva criza este o opțiune", a transmis Donald Trump intr-o emisiune televizata,…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a acuzat miercuri regimul lui Nicolas Maduro ca 'blocheaza' ajutorul umanitar trimis in Venezuela, in special de catre Statele Unite in coordonare cu presedintele autoproclamat Juan Guaido, transmite AFP. 'Poporul venezuelean are nevoie disperata de…