Presedintele venezuelan Nicolas Maduro a aparut marti noapte la postul national de televiziune impreuna cu ministrul apararii, generalul Vladimir Padrino, prima aparitie publica dupa ce opozitia a lansat in cursul zilei un apel la o revolta militara, transmite Reuters. In discursul sau, Nicolas Maduro a anuntat ca l-a numit din nou pe Gustavo Gonzalez Lopez la conducerea securitatii politice, SEBIN, fara sa ofere detalii despre demiterea lui Manuel Cristopher Figuera din functia respectiva. Cristopher Figuera l-a inlocuit pe Gonzalez Lopez anul trecut in postul de director general al SEBIN (Servicio…