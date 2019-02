Venezuela Live Aid – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Este vestea trista a zilei! Artistul Adrian Berinde s-a stins din viata la varsta de 60 de ani, dupa ce s-a luptat cativa ani cu o boala grea. Adrian Berinde a lasat in sufletele tuturor celor care l-au apreciat un gol imens. Nimanui nu ii vine sa creada ca s-a stins din viata. Vestea a picat ca un…

- Spiritul Craciunului a fost cu adevarat prezent intr-o gara din Birmingham, acolo unde 200 de persoane fara adapost au avut parte de o cina festiva, așa cum merita fiecare dintre noi de sarbatori. Bufetul a inclus trei feluri de mancare, iar mesele au fost puse intr-o parte a garii. Pe langa seara festiva,…

- Interpreta de muzica populara Silvana Riciu a transmis, pe rețelele de socializare, in ultimele zile, numeroase mesaje de suflet. In textele pe care le-a scris in mediul online, cantareața de muzica Silvana Riciu vorbește despre viața, despre suferința, despre bunatate și despre iertare. „In viața,…

- Rapper-ul Sfera Ebbasta, care urma sa cante in clubul din Italia unde au murit șase persoane, iar alte peste o suta au fost ranite, a transmis un mesaj dupa tragedie. Sfera Ebbasta urma sa susțina un concert in clubul lanterna Azzura din Ancona, acolo unde șase oameni au murit, iar alte peste o suta…

- Barbații care sunt expuși substanțelor toxice din tigaile antiaderente in timp ce se afla in uter vor avea penisuri mai mici, spun specialiștii italieni care au observat asta in urma unui studiu. Tigaile non-stick conțin niște substanțe chimice, numite PFC (perfluoralchilici), care ar putea avea efecte…

- Un hoț a fost prins intr-o școala din Africa de Sud. Și nimeni n-a priceput pe unde s-a strecurat inauntru. Oamenii legii l-au obligat sa-și reconstituie traseul. Omul prins in interiorul școlii din Pretoria a aratat cum s-a suit și s-a strecurat peste un grilaj, deși nimeni nu și-ar fi inchipuit ca…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a criticat pe protestatarii care au facut ravagii, sambata, pe cunoscutul bulevard parizian Champs-Elysees. Oamenii erau nemulțumiți de creșterea prețurilor carburanților. Vezi galeria foto + 4 + 4 „Rusine sa le fie celor care au atacat ofiterii de politie. Nu…

- Un caine in varsta de șase ani a dat inca o dovada suprema de devotament fața de oameni, dupa ce a incalzit o femeie, care nici macar nu era proprietara lui, pana la venirea ambulanței. O batrana in varsta de 79 de ani, ranita grav la cap, a fost observata, zilele trecute, stand intinsa la marginea…