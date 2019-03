Stiri pe aceeasi tema

- Juan Guaido, liderul opoziției din Venezuela și președinte autoproclamat, a declarat joi ca planuiește sa se intoarca in Venezuela in pofida amenințarilor impotriva sa și a familiei sale, relateaza publicația Bloomberg, conform Mediafax.Juan Guaido risca sa fie arestat la intoarcerea in Venezuela…

- Liderul opozitiei si presedintele autoproclamat din Venezuela, Juan Guaido, a ajuns in Bogota, Columbia, duminica, pentru o intalnire de luni cu vicepresedintele american, Mike Pence, anunta CNN.

- Liderul opozitiei Juan Guaido planuieste sa se deplaseze, joi, la granita cu Columbia alaturi de un convoi de vehicule, pentru a primi ajutoarele umanitare, in ciuda protestelor presedintelui Nicolas Maduro, scrie Reuters, relateaza News.ro.Citește și: VIDEO: Accidente MORTALE pe autostrazile…

- Juan Guaido, liderul opoziției din Venezuela, a declarat ca spera ca Nicolas Maduro va renunța in mod pașnic la funcția prezidențiala, lucru ce va permite organizarea de alegeri libere, informeaza agenția de știri Tass, potrivit mediafax.Citește și: Gabriela Firea cere intervenția tuturor…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat duminica ca Israelul il recunoaste pe liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, ca lider al țarii, relateaza Reuters."Israelul se alatura Statelor Unite, Canadei, majoritații țarilor din America Latina și țarilor din Europa in recunoașterea…

- Alegerile anticipate din Venezuela ar trebui sa aiba loc in șase pana la noua luni sau mai devreme, iar venezueleenii trebuie sa rezolve conflictul din țara, a declarat spicherul Adunarii Naționale din Venezuela, liderul opoziției, Juan Guaido, care s-a proclamat președintele interimar al Venezuelei.

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez si-a aratat sustinerea fata de liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, scrie Reuters, informeaza News.ro.Intr-o convorbire telefonica, Sanchez i-a transmis lui Guaido ca sustine legitimitatea parlamentului din Venezuela si a cerut alegeri libere.…

- Președintele Adunarii Naționale din Venezuela, Juan Guaido, s-a proclamat președintele țarii, iar Trump a anunțat pe Twitter ca il recunoaște drept președinte al Venezuelei. Zeci de mii de oameni eu ieșit in strada și protesteaza impotriva lui Nicolas Maduro. De cealalta parte, Maduro controleaza…