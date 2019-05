Stiri pe aceeasi tema

- Ma astept ca secretarul de stat si el (Lavrov) bineinteles sa aiba ocazia sa discute’ si ‘Venezuela face parte din aceasta discutie’, a declarat presei, sub rezerva anonimatului, responsabilul citat. Ei vor discuta mai pe larg despre ‘ingrijorarile noastre privind atitudinea Rusiei in special fata…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a respins ca false afirmatiile facute joi de oficiali americani, potrivit carora Moscova l-ar fi indemnat pe presedintele venezuelean Nicolas Maduro sa nu paraseasca tara pe fondul tulburarilor care persista in Venezuela, informeaza RIA Novosti, citata de Reuters.…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a criticat virulent luni Cuba si Rusia pentru sprijinul acordat presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, pe care Statele Unite incearca sa-l determine sa plece de la putere, informeaza AFP. Invocand intreruperea de electricitate generalizata care a afectat Venezuela,…

- CHIȘINAU, 27 feb - Sputnik. Declarațiile oficialilor americani care sustin ca „președintele venezuelean, Nicolas Maduro, are zile numarate” înseamna ca Nicaragua si Cuba vor fi urmatoarele, a declarat ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, la o conferința de presa…

- Rusia a lansat un apel miercuri catre Juan Guaido, seful legislativului de la Caracas recunoscut ca presedinte interimar al Venezuelei de 50 de tari, sa negocieze cu Nicolas Maduro, intr-un context tensionat de divergente privind livrarile de ajutor umanitar, informeaza AFP. 'Exista propuneri pe…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, l-a avertizat marti pe omologul sau american, Mike Pompeo, împotriva "recurgerii la forta" în Venezuela, a informat Moscova, în contextul în care Washingtonul vorbeste despre o interventie militara, transmite AFP. În…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, l-a avertizat marti pe omologul sau american, Mike Pompeo, impotriva "recurgerii la forta" in Venezuela, a informat Moscova, in contextul in care Washingtonul vorbeste despre o interventie militara, transmite AFP. In cursul unei discutii telefonice purtate "la…

- Rusia sprijina un plan de solutionare a crizei din Venezuela propus de Uruguay si Mexic, dar nu accepta propunerile Uniunii Europene si condamna amenintarile Statelor Unite de a invada tara din America Latina, a declarat luni ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de agentia Xinhua. "Vom sustine…